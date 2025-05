«Die Spreewaldklinik» startet Ende Juni in Runde 2

TV-News

Die neue Staffel umfasst 126 Folgen und damit über 40 Episoden mehr als die erste Season.

Nach 81 Folgen in der ersten Staffel hat ndF Hamburg nun 126 Folgen für die zweite Season der Vorabend-Serieproduziert. Sat.1 hat nun den Sendetermin für die neuen Episoden bekannt gegeben. Los geht’s am Montag, 30. Juni, auf dem gewohnten Sendeplatz um 19:00 Uhr. Auf Joyn sind die ersten Folgen bereits ab Freitag, 27. Juni, verfügbar.Die Hauptrollen übernehmen wieder Sina Valeska Jung, Muriel Baumeister, Isabel Hinz und Daniel Buder und Karsten Speck. Bereits bekannt war, dass Jan Hartmann als Dr. Mark Engelhardt und Zsa Zsa Hansen als Fiona Wemuth neu zum Cast stoßen.In der zweiten Staffel der Vorabendserie stellt der geheimnisvolle Brief von Lea (Sina Valeska Jung) das Leben der angehenden Krankenschwester Nico (Isabel Hinz) komplett auf den Kopf. Doch das ist nicht das Einzige, was Lea Kopfschmerzen bereitet: Das plötzliche Auftauchen von Mona (Maja Lehrer) und ihrem Sohn Timmy (Noam Butzner) fordert ihre noch frische Beziehung zu Erik (Daniel Buder) heraus. Außerdem sorgt der neue Arzt Dr. Mark Engelhardt (Jan Hartmann) für Aufregung in der Klinik. Charismatisch und attraktiv, stellt er mit seiner entschlossenen und selbstbewussten Art nicht nur die Belegschaft auf die Probe, sondern wird auch zur Gefahr für die bestehende Beziehung von Lea und Erik.