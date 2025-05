«Nachtstreife» kehrt nach Mainz zurück

TV-News

Ende Mai startet die fünfte Staffel der Doku-Soap in der ARD Mediathek. Im SWR Fernsehen werden die Episoden im Juni ausgestrahlt.

Nach drei Staffeln in Mainz produzierte der NDR im vergangenen Jahr in Hamburg eine eigene-Runde in Hamburg. Nun kehrt die Doku-Soap, die den Alltag von Polizeibeamten während ihrer nächtlichen Einsätze porträtiert, in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz zurück. Der SWR hat sechs neue Folgen bei Die Company LS Media GmbH beauftragt, die am 28. Mai in der ARD Mediathek erscheinen. Außerdem sind sie als Doppelfolgen am 11., 18. und 25. Juni um 23:30 Uhr im SWR zu sehen.In den neuen Folgen kommt es zu einer großen Bandbreite an Einsätzen: vom bewaffneten Raubüberfall bis hin zur Obduktion einer Leiche in der Rechtsmedizin. Die Beamten der Schutzpolizei, des Kriminaldauerdienstes und der Autobahnpolizei berichten über ihr polizeiliches Vorgehen und geben Einblicke in ihre Gefühlswelten, wenn sie mit herausfordernden Themen wie Rassismus, Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Trunkenheitsfahrten und Tod konfrontiert werden.Dabei kehren aus den vorherigen Staffeln bekannte Gesichter wie Dominic Gillot, Kevin Gugenheimer, Sarah Schräder, Jonas Horder, Lena Bottlender, Gerwin Schwiersch, Paul Wiens, Sebastian Obermeier und Dominik Muders zurück. Als Neuzugang kommt Polizeikommissarin Anja Ramesh dazu.