«Chad Powers» kommt Ende September

US-Fernsehen

Glen Powell schlüpft in die Rolle von Russ Holliday und Chad Powers.

Die halbstündige Comedy-Serievon Hulu, die von den Co-Autoren und ausführenden Produzenten Glen Powell und Michael Waldron entwickelt wurde, feiert am 30. September Premiere. Eli Manning fungiert zusammen mit Peyton Manning von Omaha Productions, Jamie Horowitz, Ben Brown und ESPN als ausführender Produzent. Waldron und Adam Fasullo sind ausführende Produzenten für Anomaly Pictures. Luvh Rakhe wird als ausführender Produzent fungieren, Tony Yacenda als Regisseur und ausführender Produzent. Die Serie spielt Powell, der auch als Co-Autor und ausführender Produzent unter dem Banner seines Produktionsunternehmens Barnstorm Productions mitwirkt.Als sein schlechtes Benehmen die College-Karriere des erfolgreichen Quarterbacks Russ Holliday ruiniert, verkleidet er sich und tritt als talentierter, sympathischer Chad Powers in ein schwächelndes Footballteam im Süden der USA ein. Die halbstündige Comedy-Serie von 20th Television basiert auf einem Sketch von NFL Films und Omaha Productions, der im Rahmen der Serie «Eli's Places» auf ESPN+ ausgestrahlt wurde, und wird auf Hulu zu sehen sein. Powell und Waldron haben gemeinsam das Drehbuch für die Pilotfolge geschrieben.Glen Powell verkörpert als Russ Holliday/Chad Powers, Perry Mattfeld ist als Ricky zu sehen, Quentin Plair mimt Coach Byrd. Außerdem an Bord sind Wynn Everett als Tricia, Frankie A. Rodriguez als Danny und Steve Zahn als Jake Hudson.