Christine Eixenberger bekommt Satire-Show im BR

TV-News

Ab Sommer müssen Organisationen oder Personen des öffentlichen Lebens, die sich aktuell nicht mit Ruhm bekleckert haben, zum «Nachsitzen» bei der Kabarettistin antreten.

Nach dem Ende der ZDF-Serie «Marie fängt Feuer» hat die Schauspielerin Christine Eixenberger einen neuen Job gelandet. Dieser führt sie ab Sommer zum Bayerischen Rundfunk, wo Eixenberger ab dem 3. Juli immer donnerstags um 21:00 Uhr die Satire-Showpräsentiert. Das Format wird sowohl im BR Fernsehen als auch in der ARD Mediathek ausgestrahlt.Darin begrüßt die Schauspielerin, die Grundschullehramt studiert hat, in jeder Folge zwei Größen aus Kabarett und Comedy in ihrem Klassenzimmer. Beide Gäste haben jeweils zwei Nominierungen aus Politik und Gesellschaft im Gepäck. Jeder hält ein persönliches Plädoyer für seine beiden Vorschläge, unterstützt von Requisiten, Fotos oder einem kleinen Zuspieler, wen sie gerne zum Nachsitzen schicken wollen und warum. Aus allen vier Nominierungen stimmt am Ende das Publikum ab, wer der „Nachsitzer der Woche“ ist und einen „Blauen Brief“ bekommt. Zwischendurch schlüpft Christine Eixenberger immer wieder in unterschiedliche Rollen, mit ganz eigenen Perspektiven auf das aktuelle Weltgeschehen. Produziert wird «Nachsitzen mit Christine Eixenberger» von Constantin Entertainment„Pädagogisch geschult und satirisch geschärft – da liegt es nahe, dass ich jetzt auch im Fernsehen Blaue Briefe verteilen darf. Vor allem an die, die’s wirklich verdient haben. In einer Zeit, in der Fake-News und verhaltensauffällige Möchtegern-Klassenclowns schneller wuchern als Unkraut im Schulgarten – da muss doch jemand durchgreifen. Und genau darauf freue ich mich“, erklärt Christine Eixenberger.Iris Mayerhofer, BR-Programmbereichsleitung Unterhaltung und Heimat, fügt an: „Ich freue mich sehr, dass wir Christine Eixenberger wieder für eine Sendung im BR gewinnen konnten. Sie ist klug, witzig, selbstironisch und eine tolle Frau. Mit «Nachsitzen mit Christine Eixenberger» ergänzt sie unser Angebot auf unserem politisch-satirischen Sendeplatz neben Traditionsformaten wie «schlachthof», «Asül für Alle» oder ]]Kabarett aus Franken]] mit einer ganz klar weiblichen Handschrift und einer Satire-Sendung am Puls der Zeit.“