Batic und Leitmayr verabschieden sich mit Doppelfolge

Derzeit laufen die Dreharbeiten für den Zweiteiler „Unvergänglich“. Es sind die Filme 99 und 100 für die Darsteller Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, die sich danach vom Münchner «Tatort» verabschieden.

Anfang des vergangenen Jahres kündigten Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl ihren Abschied vom Münchneran. Die 100 Filme wollten sie aber noch voll machen. Nun sind die Dreharbeiten für ihren Abschiedsfilm gestartet. Bei „Unvergänglich“ (Arbeitstitel) handelt es sich um einen Zweiteiler, also die Filme 99 und 100. Die Ausstrahlung ist für 2026 geplant. Regie führt Sven Bohse nach den Drehbüchern Johanna Thalmann und Moritz Binder.Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) stehen nach 35 gemeinsamen Dienstjahren kurz vor der Rente. Bis zu ihrer Verabschiedung sind es noch vier Tage, als eine weibliche Leiche in einem städtischen Betriebsraum tief unter dem Münchner St.-Quirin-Platz gefunden wird – bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wer war die Tote? Wer hatte Zugang zu diesem Ort, der nicht öffentlich ist, und der nicht der Tatort gewesen sein kann? Wie sollen sie innerhalb so weniger Tage einen Fall aufklären, bei dem sie zunächst nicht einmal das Opfer identifizieren können? Müssen sich Franz und Ivo nach einer Ära erfolgreicher Ermittlungsarbeit mit einem ungelösten Fall aus dem Dienst verabschieden? Die Kommissare sehen sich mit einer extrem kniffligen Faktenlage konfrontiert.Doch Aufgeben ist keine Option. Um den Fall zu lösen, überschreiten Batic und Leitmayr schließlich sogar ihre dienstlichen Grenzen. Zwar finden sie heraus, dass ein mörderisches Phantom unbemerkt durch Münchner Mietwohnungen schleicht – zusammen mit Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer), der den Fall seiner Vorgesetzten übernehmen möchte, schließen sie allerdings die falschen Schlüsse. Die Ereignisse überschlagen sich, und am Ende stehen die Ermittler einem ganzen Netz krimineller Gewalt gegenüber, aus dem es kein Entkommen gibt.Neben Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl und Ferdinand Hofer spielen in weiteren Rollen Lara Feith, Daniel Noel Fleischmann, Stefan Betz, Maxi Schafroth, Max Schmidt, Eva Karl Faltermeier, Gerhard Wittmann, Niklas Mitteregger und Johanna Bittenbinder. Der Münchner «Tatort» ist eine Produktion der NeueSuper, als Produzenten fungieren Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente. Producerin ist Annsophie Hanken. Die Redaktion seitens des BR verantwortet Cornelius Conrad. Die Dreharbeiten dauern noch bis zum 16. Juli in München und Umgebung.