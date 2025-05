YouTube streamt NFL-Spiel kostenfrei

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Google verdient jährlich Milliarden mit Werbung.

Im ersten Quartal 2025 verdiente Google mit der Streamingplattform Google 8,927 Milliarden US-Dollar Umsatz. Nun teilte das Unternehmen mit, dass das Exklusivspiel der kommenden Saison kostenfrei gestreamt wird. Die Partie wird am 5. September 2025 in São Paulo, Brasilien, ausgetragen und wird mit Ausnahme von Kanada weltweit gestreamt. Google zahlt jährlich zwei Milliarden US-Dollar als exklusiver Vertriebspartner des Sunday-Ticket.„Wir freuen uns, unsere Beziehung zu YouTube auszubauen, um das diesjährige Spiel in Brasilien einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen“, sagte Hans Schroeder, Executive Vice President of Media Distribution der NFL. “YouTube und YouTube TV sind seit mehreren Jahren hervorragende Partner der NFL und verfügen über eine immense globale Reichweite. Wir freuen uns auf die erste Woche in São Paulo.“Mary Ellen Coe, Chief Business Officer von YouTube, sagte: „Die kostenlose Übertragung des Freitagabendspiels für Fans auf der ganzen Welt ist eine Premiere für YouTube als Live-Sender der NFL – und wir werden dies auf eine Weise tun, wie es nur YouTube kann, mit einem interaktiven Seherlebnis und den Creators im Mittelpunkt des Geschehens.“