Kim Kardashian ist Scheidungsanwältin

US-Fernsehen

Der erste Trailer für die neue Ryan-Murphy-Serie «All Fair» ist verfügbar.

Ein Team von Scheidungsanwältinnen verlässt eine von Männern dominierte Kanzlei, um ihre eigene erfolgreiche Kanzlei zu gründen. Hartnäckig, brillant und emotional komplex navigieren sie durch riskante Trennungen, skandalöse Geheimnisse und wechselnde Loyalitäten – sowohl vor Gericht als auch innerhalb ihrer eigenen Reihen. In einer Welt, in der Geld regiert und Liebe ein Schlachtfeld ist, spielen diese Frauen nicht nur mit, sie verändern die Spielregeln.wird ab Herbst bei Hulu und Disney+ ausgestrahlt.Die Serie ist mit Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka sowie Sarah Paulson und Glenn Close besetzt. «All's Fair» wird von 20th Television in Zusammenarbeit mit Ryan Murphy Television produziert und von Ryan Murphy, der auch Regie führt, Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene und Richard Levine geschrieben und produziert.Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts und Sarah Paulson spielen die Hauptrollen und sind ausführende Produzenten. Anthony Hemingway ist ausführender Produzent und Regisseur. Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson und Nissa Diederich sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig.