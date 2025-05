ABC 2025/26: Mit Konstanz zum Erfolg

Schwerpunkt

Als einzige neue Serie hat der Disney-Sender «9-1-1: Nashville» im Line-up. Gemeinsam mit der Mutterserie bespielt Ryan Murphy den Donnerstagabend.

Das Programm in der Übersicht:

Kurzbeschreibungen der neuen Formate:

Am Dienstag war der Disney-Sender ABC an der Reihe, um während der Upfronts-Woche sein Programm für den kommenden Herbst vorzustellen. Dabei gab es kaum Neuerungen. Einzig die Ryan-Murphy-Seriefand sich als Neustart im Programmplan wieder. Gemeinsam mit der Mutterseriedarf der Serienschöpfer den Donnerstagabend bespielen. Ergänzt wird dieser Wochentag vom Klassikerin der 22-Uhr-Stunde. Die Zukunft von «Doctor Odyssey», ebenfalls aus der Feder von Ryan Murphy, bleibt derweil weiter ungewiss.Zum Start in die Woche bleibt es bei der Übertragung des-Spiels der NFL. Am Dienstag bleibt die Kombination ausund(Die Serie kehrt nach dem erfolgreichen Ausflug hinter «Will Trent» auf den Dienstag zurück) gesetzt. Das Drama war ABCs meistgesehene neue Serie seit sieben Jahren und die meistgestreamte Serie der Saison. Die meiste Bewegung gibt es derweil am Mittwoch. Dort kehrt Comedy-Seriemit Tim Allen nach einer erfolgreichen Staffel zu Beginn dieses Jahres bereits im Herbst auf die Bildschirme zurück. Die vielfach prämierte Comedyläuft im Anschluss um 20:30 Uhr. Mitwechselt in der 21-Uhr-Stunde die Programmfarbe zu Reality-TV. Neu ist indes auch das «Die Höhle der Löwen»-Vorbild, das von Freitag auf Mittwoch wechselt. Statt um 20:00 Uhr gehen die Haie nun um 22:00 Uhr auf die Jagd. ABC verspricht sich von der Verschiebung mehr Konstanz die gesamte TV-Saison über.ABC geht damit auch NBCs ähnlich gelagertem Neustart «On Brand with Jimmy Fallon» aus dem Weg. Statt stehen freitags die Zeichen auf Spiel und Spaß, denn Ryan Seacrest präsentiert eine neue Staffel vonauf dem 20-Uhr-Slot. Im Anschluss übernehmen die Nachrichten von. Im Vorfeld vom Promi-«Glücksrad» laufen die regulären Shows «Wheel of Fortune» und «Jeopardy!». Der Samstag bleibt College Football dem Sport treu. Auch der Sonntag ist unangetastet mitund Disney-Filmen bestückt. Neue Staffeln der bereits angekündigten Formateundsind für das kommende Jahr 2026 eingeplant.„ABC dominierte diese Saison die plattformübergreifenden Einschaltquoten, die die wichtigsten Kennzahlen für das heutige Fernsehverhalten der Zuschauer sind“, erklärte Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group. „Wir holen die Zuschauer dort ab, wo sie sind, und dieser Erfolg unterstreicht unseren strategischen Ansatz und unser Engagement für kreative Exzellenz. Für die Zukunft setzen wir auf Stabilität, Qualität und Innovation – mit neuen Shows und wiederkehrenden Lieblingsserien von einigen der besten Macher und größten Stars der Branche.“ Dabei geht ABC allenfalls ein kleines Risiko ein.20.00 Uhr «Monday Night Football»20.00 Uhr «Dancing with the Stars»22.00 Uhr «High Potential»20.00 Uhr «Shifting Gears»20.30 Uhr «Abbott Elementary»21.00 Uhr «The Golden Bachelor»22.00 Uhr «Shark Tank»20.00 Uhr «9-1-1»21.00 Uhr «9-1-1: Nashville» (Neue Serie)22.00 Uhr «Grey’s Anatomy»19.00 Uhr «Jeopardy» (auch Mo – Do)19.30 Uhr «Wheel of Fortune» (auch Mo – Do)20.00 Uhr «Celebrity Wheel of Fortune»21.00 Uhr «20/20»12.00 Uhr College Football (Herbst)13.00 Uhr NHL-Eishockey (Winter)19.30 Uhr «ESPN Saturday Night Football on ABC» (Herbst)15.00 Uhr Frauen-Basketball (Herbst)13.00 Uhr NBA (Winter)19.00 Uhr «America’s Funniest Home Videos»20.00 Uhr «The Wonderful World of Disney» (Disney-Filme)Der neueste Teil der Franchise,, ist eine spannende Krimiserie über heldenhafte Ersthelfer und ihre Familiengeschichte voller Macht und Glamour in einer der vielfältigsten und dynamischsten Städte Amerikas. In der brandneuen Serie spielen Chris O'Donnell als Captain Don Sharpe, Jessica Capshaw, LeAnn Rimes und Kimberly Williams-Paisley. «9-1-1: Nashville» wird von 20th Television in Zusammenarbeit mit Ryan Murphy Television produziert. Ryan Murphy, Tim Minear und Rashad Raisani fungieren als ausführende Produzenten und Drehbuchautoren, Chris O'Donnell, Brad Buecker, Brad Falchuk und Angela Bassett sind ebenfalls ausführende Produzenten.