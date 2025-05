«Nonnas» kommt über Muttertag auf Platz 1

International

Der deutsche Spielfilm «Exterritorial» verzeichnet schon 38,3 Millionen Abrufe.

Am amerikanischen Muttertagswochenende verzichteten die Netflix-Zuschauer auf den Brunch zum Festpreis und gingen direkt zum Sonntagsragù über, wodurch der von Vince Vaughn angeführte Filmmit 15,3 Millionen Aufrufen zum meistgesehenen englischen Film der Woche wurde. Die True-Crime-Dokumentationfaszinierte das Publikum mit 9,8 Millionen Zuschauern, während der treffend benannte Film(9,1 Millionen Zuschauer) eine weitere Woche in den Top 10 auf Platz 4 verbrachte.Bei den nicht-englischsprachigen Filmen knüpftean seine außergewöhnliche Debütwoche mit 38,3 Millionen Aufrufen an und lieferte erneut eine starke Leistung ab. Der deutsche Action-Thriller setzte seinen Siegeszug fort, erzielte weitere 23,7 Millionen Aufrufe und schoss in seiner zweiten Woche auf Platz 8 der Liste der beliebtesten nicht-englischsprachigen Filme. Die Begeisterung für spannende globale Verschwörungstheorien ist ungebrochen. Schließlich stieg, ein Dokumentarfilm, der einen Blick hinter die Kulissen der ausverkauften Stadiontournee des kolumbianischen Superstars wirft, mit 7,8 Millionen Aufrufen in die Top 10 ein.behauptete sich zum zweiten Mal in Folge an der Spitze der englischen TV-Liste und erzielte in den ersten beiden Wochen insgesamt 24,4 Millionen Aufrufe (11,9 Millionen in Woche eins und 12,5 Millionen in Woche zwei). Außerdem begeisterte(3,7 Millionen Aufrufe) die Zuschauer mit der 2018 in Los Angeles angesiedelten Adaption von Judy Blumes klassischer Geschichte über junge Liebe durch die Schöpferin Mara Brock Akil. Die fünfte-Staffel 5 erzielte letzte Woche weitere 5,5 Millionen Aufrufe, landete damit auf Platz 2 und blieb zum dritten Mal in Folge in den Top 10. Und da die 7. Staffel von Charlie Brookersmit 1,7 Millionen Aufrufen weiterhin in den Top 10 der englischen TV-Liste vertreten ist, ist klar, dass die Zuschauer von dystopischen Zukunftsvisionen fasziniert (und erschreckt) sind.Unterdessen zog(Argentinien) in den nicht-englischsprachigen TV-Charts weiterhin Zuschauer in seinen postapokalyptischen Bann, der von giftigem Schneefall und außerirdischen Gegnern geprägt ist. Mit 9,6 Millionen Aufrufen erreichte die Serie nur zwei Wochen nach ihrer Veröffentlichung mehr als 20 Millionen Aufrufe und liegt damit komfortabel auf Platz 1. Außerdem unterhielt(4,3 Millionen Zuschauer) die ganze Familie mit seiner Geschichte über gallische Dorfbewohner, die das mächtige Römische Reich überlisten.