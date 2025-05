«Mama June: Family Crisis» geht Ende Mai weiter

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird bei WeTV und ALLBLK angeboten.

We TV freut sich, die neue Staffel vonzu starten, die am Freitag, 30. Mai, um 20 Uhr auf We TV und im Streaming auf ALLBLK und AMC+ Premiere feiert. In den ersten Minuten der Staffel mangelt es nicht an Drama: June versucht, sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren, ist aber gestresst wegen ihrer anhaltenden Fehde mit Alana und deren Auswirkungen auf Kaitlyns bevorstehenden Sorgerechtsstreit. Obwohl Alana wieder auf dem College in Colorado ist, sind ihre Gedanken bei den Dramen zu Hause mit Mama und Dralins Gerichtsverfahren. Jessica möchte wissen, ob Josh ihr und Shyann helfen wird, spürt aber, dass etwas mit Pumpkin nicht stimmt, die ihr neues Geschäft führt und gleichzeitig eine Therapie wegen ihrer angespannten Ehe absolviert.In dieser Staffel von «Mama June: Family Crisis» kämpft June nach Annas tragischem Tod um das Sorgerecht für Kaitlyn. Außerdem sucht June mit Justin nach einem neuen, größeren Haus und arbeitet daran, mit neuen Tricks einen gesunden Lebensstil zu führen. Alana, die auf dem College ist, wartet weiterhin auf die Rückzahlung von June und macht sich Sorgen, dass ihr Freund Dralin ins Gefängnis kommen könnte. Pumpkins Geschäft boomt dank eines neuen Lagers, einer Verkaufsveranstaltung und einer neuen Mitarbeiterin – was zu einer Entfremdung von Jessica führt. Unterdessen gerät die Ehe von Pumpkin und Josh in eine Krise, was sie zu einer schockierenden Entscheidung veranlasst.«Mama June: Family Crisis» wird für We TV von Thinkfactory Media, einem Unternehmen von ITV America, produziert. Ausführende Produzenten sind Adam Reed, Tim Cohen-Laurie, Erin Richards und Moriah Muse. Angela Molloy, SVP, Development and Original Production, Unscripted, und Lisa Marie Angelo, Director, Development and Original Production, Unscripted, sind ausführende Produzenten für We TV.