Acorn TV und Five bestätigen zweite Staffel von «Inspector Ellis»

England

In Staffel 2 begleitet der Zuschauer erneut die hartnäckige DCI zusammen mit ihrem rechten Mann, DS Harper.

Nach einer von der Kritik gefeierten ersten Staffel geben Acorn TV und Five heute die Fortsetzung der bahnbrechenden Krimiseriemit der dreifachen Olivier-Award-Gewinnerin Sharon D Clarke und Andrew Gower in den Hauptrollen bekannt. Die von Company Pictures in Zusammenarbeit mit All3Media International und Northern Ireland Screen produzierte erste Staffel von Inspector Ellis wurde schnell zu einem Liebling der Acorn TV-Zuschauer, wobei Clarke («Showtrial») für ihre Darstellung der DCI Ellis – einer Detektivin, die gegen ein System voller Missstände kämpft – viel Lob erhielt.In der zweiten Staffel (3 x 120 Minuten) begleiten wir erneut die hartnäckige DCI Ellis und ihren rechten Mann DS Harper, gespielt von Andrew Gower («The Winter King», die beide in erfolglose Ermittlungen im Norden Englands hineingeworfen werden. Sharon D Clarke über ihre Rückkehr in die Welt von Inspector Ellis in Staffel 2: „Ich freue mich riesig, als DCI Ellis zurückzukehren. Die Resonanz auf die erste Staffel war überwältigend, und ich bin begeistert, diese Reise mit einem so talentierten Team fortzusetzen, insbesondere mit dem wunderbaren Andrew Gower an meiner Seite. Ellis ist eine Figur, die tief bewegt, und ich kann es kaum erwarten, dass das Publikum sieht, was wir in der zweiten Staffel für sie und Harper auf Lager haben.“Acorn Media Enterprises (Acorn TV) teilt mit: „«Inspector Ellis» war sofort ein Fanliebling des Acorn-TV-Publikums und erhielt begeisterte Kritiken von renommierten Kritikern für seine anspruchsvolle und intelligente Erzählweise, die durch die unvergleichlichen Sharon D Clarke und Andrew Gower zum Leben erweckt wurde. Wir könnten nicht begeisterter sein, mit diesem dynamischen Duo in eine zweite Staffel voller unvorhersehbarer, spannender Fälle einzutauchen.“Zur Rückkehr der Erfolgsserie auf die Bildschirme von 5 sagt Paul Testar, Commissioning Editor, Scripted, 5: „Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel von Ellis freuen wir uns sehr, dass die brillante Sharon D Clarke und Andrew Gower in ihren Rollen zurückkehren. Wir können es kaum erwarten, das Ermittlerduo nächstes Jahr wieder auf die Bildschirme von 5 zu bringen.“Michele Buck, CEO von Company Pictures (einem Unternehmen von All3Media), fügt hinzu: „Ich bin begeistert, dass Ellis für 5 und Acorn TV ein Erfolg geworden ist, und freue mich sehr, dass es eine zweite Staffel geben wird, in der wir neue spannende Geschichten für Fans und neue Zuschauer erzählen können.“David Swetman, SVP Content and Commercial Strategy bei All3Media International, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, die ersten Premium-Partner bekannt zu geben, die Ellis von Company Pictures einem internationalen Publikum zugänglich machen werden. Mit der Bestellung einer zweiten Staffel ist es fantastisch, unseren Kunden und ihrem Publikum eine neue Reihe spannender Krimis mit der geheimnisvollen und brillanten DCI Ellis zu präsentieren – eine herausragende Ergänzung unserer einzigartigen und gefeierten Detektivreihe, die durch die außergewöhnliche Leistung von Sharon D Clarke zum Leben erweckt wird.“