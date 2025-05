Revolt startet Nachrichtenshow

US-Fernsehen

Der Social-Media-Dienst möchte «The People’s Brief» mit Lynae Vanee groß machen.

Die Jugend-Social-Media-Plattform Revolt startet, eine Nachrichtenshow mit Lyanee Vanee. Vanee wurde drei Mal für den NAACP Image Award nominiert. Die neue wöchentliche Serie startet am 20. Mai und soll laut einer Pressemitteilung zum Projekt „traditionelle Nachrichtenformate aufmischen“.In «The People's Brief» wird Vanee die wichtigsten Schlagzeilen aus ihrer ganz eigenen Perspektive und Lebenserfahrung analysieren und eine Berichterstattung bieten, die „scharfsinnige Analysen, satirische Kommentare und eine realistische Perspektive verbindet, um eine neue Generation von Zuschauern anzusprechen“. Vanee ist ein Multitalent (Performerin, Dichterin, Influencerin, Autorin und Schauspielerin) aus Atlanta, Georgia, und eine aufstrebende Kraft in den Bereichen Medien und Kultur.„Revolt ist nach wie vor die vertrauenswürdige Heimat für die führenden Stimmen und Innovatoren der Kultur“, so Deon Graham, Chief Content Officer der Marke. ‚Mit «The People's Brief» sind wir stolz darauf, Lynae die Bühne zu geben, die sie verdient, und gleichzeitig die Kultur durch authentisches, transformatives Storytelling weiter voranzutreiben.“„Ich bin überglücklich, mit Revolt zusammenzuarbeiten, um etwas Frisches und Notwendiges in die Diskussion zu bringen“, sagte Vanee. „Als schwarze Frau und Kreative ist es selten und bedeutet mir alles, mit einer Plattform zusammenzuarbeiten, die uns nicht nur präsentiert, sondern wirklich an uns glaubt. Wir greifen Themen auf, über die die Menschen bereits sprechen, von Politik über Identität bis hin zu Macht, und präsentieren sie auf eine Weise, die sich echt, relevant und in der Community verankert anfühlt.“