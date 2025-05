NBC angelt sich wieder Snopp Dogg

US-Fernsehen

Die Silvesterfeier ist live bei NBC und Peacock zu sehen.

Der Countdown läuft: NBC und Peacock begrüßen das Jahr 2026 mit einer energiegeladenen Feier voller Stars, bei der Hip-Hop-Ikone, Unternehmer und Entertainment-Mogul Snoop Dogg am 31. Dezember von 22:30 bis 0:30 Uhr live aus Miami. Der Abend verspricht Auftritte und Gastauftritte einiger der größten Stars, unerwartete Momente und pure Feierlaune – alles live aus einer der heißesten Städte des Landes. «Snoop Dogg's New Years Eve» wird von Den of Thieves und Death Row Pictures produziert.Mit seinem unverkennbaren Stil und seiner überlebensgroßen Präsenz wird Snoop Dogg eine Nacht voller unvergesslicher Musik, legendärer Auftritte und Überraschungskollaborationen mit anderen Künstlern headlinen. Dieses einmalige Silvester-Event wird die ganze Nacht bis Mitternacht mit atemberaubenden Auftritten begeistern. Machen Sie sich bereit, das neue Jahr im Snoop Dogg-Stil einzuläuten.„Snoop Doggs Energie, Einfluss und Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, versprechen eine unvergessliche Nacht“, so Jen Neal, Executive Vice President, Live Events and Specials, NBCUniversal Entertainment. “Wir freuen uns sehr, mit Snoop zusammenzuarbeiten und dieses epische Event erneut live aus Miami für das Publikum im ganzen Land zu übertragen.“