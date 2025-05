TelevisaUnivision startet kurze Mikrodramen

US-Fernsehen

Die Chefin für den US-Werbevertrieb stellte zahlreiche Kurzserien vor, die in den sozialen Medien funktionieren sollen.

Der amerikanisch-mexikanische Fernsehsender, der auf Spanisch sendet, möchte Werbekunden von der wachsenden mexikanischen Bevölkerung in den USA überzeugen. Um neue Nutzer zu erreichen, möchte man sie mit kurzen Dramen überzeugen. Einige der neuen Ideen sind in dem Bestreben entstanden, junge Streaming-Nutzer zu erreichen, die andere Mediennutzungsgewohnheiten haben, sagt Donna Speciale, die als Präsidentin für den US-Werbevertrieb und das Marketing bei TelevisaUnivision zuständig ist. „Wir konzentrieren uns sehr stark darauf, unser junges hispanisches Publikum anzusprechen“, sagt sie und fügt hinzu: „Während all diese anderen Medienunternehmen versuchen, für jeden alles zu sein, sind wir alles für eine wichtige, einflussreiche Verbrauchergruppe: die Hispanics. Das ist unsere Superkraft.“TelevisaUnivision hat die Produktion einer Reihe von „Mikrodramen“ angekündigt, also rasante, scriptbasierte Serien, die in Ein-Minuten-Abschnitten stattfinden und sich an Zuschauer richten, die mobile Plattformen nutzen. In der zweiten Jahreshälfte sollen vierzig originelle Mikrodramen starten, eine Ausweitung auf Comedy und Dokumentationen ist geplant.„Eine der Sachen, die wir gut können, weil wir die Originalproduzenten sind und alles selbst produzieren, ist, dass wir Kunden in die Handlung einbauen können. Und wir können Kunden sogar dabei helfen, Teile der Handlung zu entwickeln, basierend auf ihren Zielen und der Botschaft, die sie vermitteln wollen“, so Speciale.