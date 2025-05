CNN macht «Animal Pharm»

US-Fernsehen

Bereits am Sonntag startet die neue Sendung von CNN.

CNN-Chefkorrespondent für Medizin Dr. Sanjay Gupta berichtet über eine jahrelange Untersuchung einer experimentellen Technik, die die Organtransplantation revolutionieren könnte. Dr. Sanjay Gupta berichtet:Premiere am Sonntag, 18. Mai, um 20 Uhr auf CNN. Die Xenotransplantation, also die Transplantation von Tierorganen in Menschen, könnte kurz vor einem Durchbruch stehen, und Dr. Gupta spricht mit Ärzten, Genetikern und Ethikern, die an dieser bahnbrechenden Forschung beteiligt sind. Dr. Gupta begleitet Patienten, die als einige der ersten Menschen weltweit mit geneditierten Schweinenieren medizinische Geschichte schreiben, und gewährt einen außergewöhnlichen Einblick in den Operationssaal während dieser historischen Eingriffe.„Hier in den Vereinigten Staaten warten derzeit mehr als 100.000 Menschen auf eine Organtransplantation, und 17 von ihnen sterben jeden Tag. Leider werden trotz aller Bemühungen bei weitem nicht genug Organe zur Verfügung stehen, um jeden einzelnen von ihnen zu retten“, sagte Dr. Gupta. „Seit mehr als zwei Jahren untersuche ich, welche Rolle genveränderte Schweine bei der Verlängerung des Lebens von mehr Menschen spielen könnten – im Wesentlichen, um den Bedarf an menschlichen Spendern zu verringern. Nach einer Reise von hochspezialisierten Schweinezuchtbetrieben über das Labor, in dem die Genveränderung und Klonung dieser Schweine stattfindet, bis hin zum Transplantationsoperationssaal sind wir nun bereit, «Animal Pharm» zu präsentieren und Ihnen zu zeigen, wie eine Idee, die einst als Science-Fiction galt, nun Realität wird.“In dieser Sondersendung erhält Dr. Gupta bemerkenswerten Zugang zu den Farmen, auf denen genetisch veränderte Schweine gezüchtet werden, und erhält einen einzigartigen Einblick in deren Lebensweise, Sicherheitsmaßnahmen und genetische Variationen. Er spricht auch mit Ethikern, Wissenschaftlern und Aktivisten, die Bedenken hinsichtlich des Risikos einer versehentlichen Übertragung eines Schweinevirus auf eine anfällige menschliche Bevölkerung teilen.