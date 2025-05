«Sirens» kommt

US-Fernsehen

In der neuen Serie ist Meghann Fahy neben Julianne Moore und Kevin Bacon zu sehen.

Netflix hat einen Trailer kommende Miniserievorgestellt. Darüber hinaus erkunden Molly Smith Metzler (Showrunnerin) und die Darsteller in einem neuen Featurette die Mythologie der Sirenen, die sich durch die gesamte Serie zieht, sowie deren scharfsinnige und düster-komische Auseinandersetzung mit Frauen, Familie, Macht und Klassenunterschieden.Devon glaubt, dass ihre Schwester Simone eine wirklich gruselige Beziehung zu ihrer neuen Chefin, der rätselhaften Society-Lady Michaela Kell, hat. Michaela führt ein kultiges Leben in Luxus, das für Simone wie eine Droge ist, und Devon hat beschlossen, dass es Zeit für eine Intervention ist, aber sie hat keine Ahnung, was für eine formidable Gegnerin Michaela sein wird. «Sirens» spielt an einem explosiven Wochenende auf dem luxuriösen Anwesen der Familie Kells und ist eine scharfsinnige, sexy und düster-komische Auseinandersetzung mit Frauen, Macht und Klassenunterschieden.Als Darsteller sind Julianne Moore (Michaela Kell), Meghann Fahy (Devon DeWitt), Milly Alcock (Simone DeWitt), Kevin Bacon (Peter Kell) und Glenn Howerton (Ethan Corbin III) verspieltet worden. Außerdem stehen Bill Camp (Bruce DeWitt) und Felix Solis (Jose) vor der Kamera. «Sirens» ist die erste Serie aus Metzlers kreativer Partnerschaft mit Netflix und basiert auf ihrem Theaterstück „Elemeno Pea“, das sie an der Juilliard School geschrieben hat. Die gefeierte Miniserie «Maid» aus dem Jahr 2021 war Metzlers erstes Projekt mit Netflix.