Blockbuster-Battle

Starbesetzt bis unters Dach geht es an diesem Sonntagabend zu. RTL schickt Lady Gaga und Adam Driver ins Rennen, während RTLZWEI auf Ben Affleck und Rosamund Pike setzt. Da darf Tom Cruise nicht fehlen.

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Der Film erzählt, wie Patrizia Reggiani durch ihre Ehe mit Maurizio Gucci in die berühmte Modefamilie einheiratet und mit Ehrgeiz, Intrigen und Manipulationen das Familienunternehmen ins Chaos stürzt136. Als Maurizio sich von ihr trennt, beauftragt Patrizia einen Auftragsmörder, was 1995 zum Mord an Maurizio Gucci und schließlich zu ihrer Verurteilung führt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Als der erfolglose Autor und Barbesitzer Nick Dunne seine schöne Frau Amy an ihrem fünften Hochzeitstag als vermisst meldet, beteiligen sich nicht nur die Polizei an der Suche nach der jungen Frau, sondern auch zahlreiche Freiwillige. Doch von der Vermissten fehlt jede Spur. Inmitten des Medienrummels und des Drucks der Justiz verblasst Nicks Bild einer glücklichen Ehe in der Kleinstadt in Missouri. Plötzlich steht Nick Dunne selbst im Rampenlicht. Aussagen von Freunden und einige Indizien belasten ihn, und schon bald wirft sein Verhalten die Frage auf: Hat er seine Frau umgebracht? Die anfängliche Sympathie der Öffentlichkeit wandelt sich immer mehr in Hass auf einen Mörder. Quotenmeter fand lobende Worte in seiner Kino-Kritik: „«Gone Girl – Das perfekte Opfer» ist ein in bestem Maße unterhaltsamer Thriller, der so viel mehr ist, als bloßes Spannungskino – diesen Film wird man nicht vergessen. Punkt.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Ethan Hunt alias Tom Cruise tritt seine bislang gefährlichste Mission an: Das IMF-Team erhält den Auftrag, nach einer todbringenden Waffe zu suchen, die in den falschen Händen das Ende der Menschheit bedeuten würde. Die Hoffnung liegt auf Ethan Hunt. Er begibt sich auf eine actiongeladene Reise um die Welt, verfolgt von den dunklen Mächten seiner Vergangenheit.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8