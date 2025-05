«F1: The Academy» startet

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma Hello Sunshine zeigt 15 junge Frauen, die in die Formel1 wollen.

Ab Mittwoch, 28. Mai 2025, ist die siebenteilige Serievon Hello Sunshine beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Showrunnerin Lisa Keane hat die Serie gemeinsam mit Reese Witherspoon, Sara Rea und Sarah Lazenby produziert.Durch exklusive Einblicke hinter die Kulissen zeigt «F1: The Academy» die Dramatik der Rennen sowie die persönlichen Geschichten und hohen Einsätze dieser unglaublichen Fahrerinnen und der Teams um sie herum, die in einer der anspruchsvollsten Sportarten der Welt Barrieren durchbrechen. Für Susie Wolff, Leiterin und Geschäftsführerin der F1 Academy, war der Druck noch nie so groß.Die Zukunft der Frauen im Motorsport steht auf dem Spiel. Als Vorreiterin dieses neuen Projekts kann Susie dank ihrer umfangreichen Erfahrung am Steuer von F1-Rennwagen eine tiefe persönliche Verbindung zu den Fahrerinnen aufbauen und gleichzeitig den Druck verstehen, unter dem jede einzelne von ihnen steht, um erfolgreich zu sein.