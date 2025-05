«Vibe Check» startet bei Disney+

US-Fernsehen

Die Show für Frauen soll im Juni für den Streamingdienst beginnen.

Am Dienstag gaben ESPN und Disney+ im Rahmen der Disney Upfront die Entwicklung vonbekannt – einer neuen, ausschließlich von Frauen moderierten Sportsendung, die Ende Juni exklusiv auf Disney+ Premiere feiern wird. Die Sendung wird dreimal pro Woche ausgestrahlt und bietet rasante Berichterstattung zu allen Sportarten mit Expertenanalysen, exklusiven Einblicken, unverblümten Meinungen und einer gesunden Portion Humor – und das alles mit mutigen Perspektiven und einer unschlagbaren Stimmung.Mit einer hochkarätigen Runde talentierter Frauen wird die Sendung die prominentesten Stimmen von ESPN in den Mittelpunkt stellen und deren Fachwissen, Einblicke und Erzählkunst nutzen, um eine frische, perspektivische Herangehensweise an die Sportberichterstattung zu bieten. Mit dem Fokus auf ein modernes, plattformübergreifendes Erlebnis wird die Sendung neben Disney+ auch dynamische Inhalte bieten, die speziell auf digitale und soziale Plattformen zugeschnitten sind.„Wir freuen uns unglaublich über den Start dieser neuen Sendung, die den brillanten Frauen bei ESPN eine starke Plattform bieten wird“, so Burke Magnus, President of Content bei ESPN. “Die Stimmen, die diese Sendung prägen werden, gestalten seit langem die Sportlandschaft, und nun erhalten sie diese zusätzliche Plattform, um ihre einzigartigen Einblicke auf noch wirkungsvollere Weise den Abonnenten von Disney+ zu präsentieren.“ Die Sendung ist nach «SC+», einer neuen täglichen Ausgabe von SportsCenter, die am 3. März Premiere feierte, das zweite exklusive Content-Angebot von ESPN auf Disney+.