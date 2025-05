The CW kauft «Law & Order Toronto: Criminal Intent»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie mit Aden Young wird künftig auch beim amerikanischen Sender laufen.

Die kanadische Serievon Lark Productions, Cameron Pictures und Universal International Studios für CityTV hat künftig auch eine US-amerikanische Heimat. Die vollständige Neuentwicklung der Geschichten umfasst aktuell zwei Staffeln, an einer dritten Runde wird gearbeitet.Die Hauptrollen übernehmen Aden Young und Kathleen Munroe. Die Serie wird im Herbst bei The CW ausgestrahlt. Laut der Serienbeschreibung folgt «Law & Order Toronto: Criminal Intent» begleitet das Ermittlerduo Detective Sergeants Henry Graff (Young) und Frankie Bateman (Munroe) von der Specialized Criminal Investigations Unit bei der Aufklärung hochkarätiger Mordfälle in Kanadas größter Metropole. Ihre einzigartigen Ermittlungsfähigkeiten kommen durch psychologische Taktiken zum Tragen, wobei der Schwerpunkt auf den Motiven und Handlungen der Verbrecher liegt. Die Fälle führen in die Welt der Hochfinanz, Politik, Immobilien, Medien und mehr.„«Law & Order Criminal Intent: Toronto» ist das nächste spannende Kapitel einer der größten und bekanntesten Fernsehserien aller Zeiten, und wir können es kaum erwarten, diese Serie im Herbst auf The CW zu zeigen“, sagte Brad Schwartz, Präsident des Fernsehsenders The CW.