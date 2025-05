«Alice & Jack» lieben sich Ende Juni auf ZDFneo

TV-News

Die Hauptrollen der Fremantle-Serie spielen Andrea Riseborough und Domhall Gleeson.

Das ZDF hat sich die britische Drama-Seriegesichert, die im vergangenen Jahr auf Channel 4 ihre Premiere feierte. Der Mainzer Sender wird alle sechs Folgen ab dem 25. Juni zum Streamen bereit stellen. Zuvor feiert die Fremantle-Produktion bei ZDFneo ihre Free-TV-Premiere. Der Spartensender zeigt alle Episoden am Dienstag, 24. Juni, ab 22:30 Uhr am Stück, sodass das Finale um 3:00 Uhr in der Nacht zu sehen ist.Im Mittelpunkt des Liebesdramas stehen – wie sollte es anders sein – Alice und Jack, die Andrea Riseborough und Domhnall Gleeson gespielt werden. Die beiden treffen sich bei einem Date und fühlen sofort eine tiefe Verbindung. Doch das Leben ist selten einfach, und ihre Beziehung wird auf die Probe gestellt. Ihre Karrieren, persönlichen Konflikte und die Komplexität der modernen Liebe stellen sie vor große Herausforderungen. Alice hält Jack auf Abstand, was ihn unglücklich macht. Sein Freund Paul (Sunil Patel) rät ihm, einen Bogen um Alice zu machen.Drei Monate später treffen sich Alice und Jack erneut, doch auch dieses Mal läuft es nicht gut. Jack beschließt, sich anderweitig umzusehen. Im Kino lernt er Lynn (Aisling Bea) kennen. Was von Lynn als Romanze geplant war, mündet anderthalb Jahr später in eine Ehe mit Töchterchen Celia (Octavia Wirdman als Baby sowie Millie Ashford). Doch eines Tages ruft Alice wieder an und der Zauber der Liebe flammt erneut auf und bleibt über Jahre zwischen den Beiden bestehen. Höhen und Tiefen durchwandern ihr Miteinander und ein Schicksalsschlag bindet die sie auf einmal fest zueinander.Neben den genannten spielen in weiteren Rollen unter anderem Aimee Lou Wood, Rachel Adedeji, Ella Bruccoleri und Muireann Bird. Hinter «Alice & Jack» steht Serienschöpfer Victor Levin, der auch die Drehbücher schrieb. Regie führte Juho Kuosmanen. Domhnall Gleeson war als Producer tätig, während Tracy O'Riordan als Produzent fungierte. Isabell Gerhardt verantwortet die Redaktion seitens des ZDF