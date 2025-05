Naomi Watts unterschreibt für «American Love Story»

US-Fernsehen

Während Watts zu Jackie Kennedy wird, mimt Paul Kelly künftig JFK Jr.

Serien-Mastermind Ryan Murphy arbeitet nicht nur an «9-1-1: Nashville», sondern auch an. Bei diesem Projekt des linearen Fernsehsenders FX wird die Beziehung zwischen John F. Kennedy Jr. Und Carolyn Bessette-Kennedy in den Mittelpunkt gestellt. Naomi Watts wird Jackie Kennedy verkörpern, der Youngstar Paul Kelly wird JFK. Jr. Sarah Pidgeon wird Besette-Kennedy spielen.Die Serie ist die vierte Zusammenarbeit zwischen Murphy und Watts. Zuletzt spielte sie 2024 die Rolle der Babe Paley in «Capote vs. The Swans», der zweiten Staffel von Murphys FX-Anthologie-Serie über historische Rivalitäten zwischen Prominenten. Im Jahr 2022 führte sie die Hauptrolle in Murphys Netflix-Horrorserie «The Watcher» an der Seite von Bobby Cannavale, und als nächstes wird sie in «All's Fair» zu sehen sein, Murphys kommender Hulu-Anwaltsserie mit Kim Kardashian.Murphy produziert aktuell die Franchises «9-1-1», «American Horror Story» mit «American Horror Stories» für Disney. Zudem gibt es die «American»-Geschichten mit «American Crime Story», «American Sports Story» und «American Love Story». Außerdem entstehen «Monster»-Serien für Netflix. Für FX plant der Serienmacher auch «The Beauty».