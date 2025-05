Sport1 startet Primetime-Show «Darts Party»

TV-News

Darts-Kommentator Elmar Paulke und Comedienne Negah Amiri führt durch das neue Format, das schon am kommenden Montag debütiert.

In der vergangenen Woche endete auf Sport1 die XXL-Kochshow, nun hat der Münchner Sender eine neue Primetime-Show angekündigt, die sich dem ursprünglichen Charakter des Sportsenders wieder nähert. Ab dem 19. Mai präsentieren Elmar Paulke und Negah Amiri montags bis freitags immer von 20:15 bis 22:15 Uhr die Unterhaltungsshow. Solange die Darts Premier League noch läuft, entfällt die Show donnerstags und wird dafür samstags ausgestrahlt.Sport1 bewirbt das Format, das aus einer Kooperation mit Gesellschafter Acunmedya hervorgeht, als Kombination aus „spektakulärer Action, strategischem Wettkampf und spannenden Herausforderungen“. Die Kandidaten müssen Strategie, Präzision und Adrenalin unter Beweis stellen, um in spektakulären Parcours sowie in klassischen Darts-Disziplinen zu bestehen. Während der gesamten Staffel treten 24 Kandidaten Turnier gegeneinander an, bei dem nur einer die Krone gewinnen kann. Jede Woche werden die Teilnehmenden in Sechsergruppen aufgeteilt und jede Gruppe tritt in die wilde und unvorhersehbare Arena der „Darts Party" ein. Jeden Tag wird einer triumphieren. Am Ende der Woche treten die vier Tagessieger in einem explosiven Wochenfinale gegeneinander an. Die Besten der Besten kehren zurück für ein atemberaubendes Finale mit den spektakulärsten, intensivsten und unverschämtesten Darts-Herausforderungen der Saison. Nur einer wird sich an die Spitze setzen und als Champion aus der Serie hervorgehen„Das ist die wildeste und beste Darts-Party, auf der ich bisher war“, so Elmar Paulke. „Die Kombination aus Darts, athletischen Spielen und einer Traumkulisse macht das alles zu einem Riesenspaß. Umso mehr, da ich mit der Comedian Negah Amiri die Show moderieren darf.“Negah Amiri fügt an: „Zusammen mit Darts-Legende Elmar Paulke moderiere ich eine Show, die mehr ist als nur ein Sportformat. «Darts Party» bringt Action, Athletik und richtig viel Spaß zusammen – mit Kandidat*innen, die am Dartboard und im Hindernis-Parcours alles geben. Ich liebe die Energie, die Leute, die verrückten Spiele – und diese Mischung aus echtem Wettkampf und purem Entertainment. Ich freue mich riesig, Teil dieser wilden Reise zu sein – «Darts Party» wird euch überraschen!“