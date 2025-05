«Rich Eisen Show» kommt zu ESPN

US-Fernsehen

Außerdem wird die Sendung auch bei Disney+ zum Abruf bereit stehen.

Zum ersten Mal seit 22 Jahren schließen sich Disney, ESPN und Rich Eisen wieder zusammen, denn der ehemalige «SportsCenter»-Moderator wird ab Herbst mit derauf Disney+ und ESPN+ zu sehen sein. Die Emmy-nominierte Sendung wird wochentags in ihrem traditionellen Sendeplatz von 12 bis 15 Uhr ET ausgestrahlt und feiert ihr Debüt auf beiden Plattformen zeitgleich mit dem Start des Direct-to-Consumer-Angebots von ESPN.Eisens Rückkehr zu ESPN, wo er von 1996 bis 2003 tätig war, geht über «The Rich Eisen Show» hinaus und umfasst auch ausgewählte Auftritte in ESPN-Studiosendungen. Während seiner ersten Zeit bei ESPN war Eisen ein prominenter Moderator von «SportsCenter» und wirkte außerdem bei mehreren hochkarätigen Veranstaltungen mit. Unabhängig von seiner neuen Vereinbarung bei ESPN behält Eisen seine Position bei NFL Network.Die «Rich Eisen Show» wird weiterhin aus Los Angeles gesendet und bietet eine spannende Mischung aus Sport, Humor und Popkultur, darunter eine Reihe von prominenten Gästen, die die Show seit mehr als einem Jahrzehnt zu einem führenden Format und Gesprächsthema in der Sportmedienlandschaft machen. Seit ihrem Start im Jahr 2014 wurde «The Rich Eisen Show» mehrfach für den Emmy nominiert, und 2023 wurde Eisen mit dem renommierten Marconi Radio Award als „Network/Syndicated Personality of the Year“ für seine herausragenden Leistungen im Rundfunk ausgezeichnet.„Rich Eisen ist eine ESPN-Ikone und seine Rückkehr zu Disney und ESPN ist ein großer Gewinn für alle“, sagte Burke Magnus, ESPN President of Content. “«Die Rich Eisen Show» ist eine einzigartige Mischung, die Fans suchen: Sportgespräche mit Informationen, Herz und Humor, mit Gästen aus Sport, Musik, Unterhaltung und darüber hinaus. Wir werden weiterhin aggressiv daran arbeiten, unsere Plattformen mit erstklassigen Inhalten zu bereichern, wobei die «Rich Eisen Show» das heutige Beispiel ist.“Rich Eisen, Präsident/CEO von Rich Eisen Productions, sagte: „Zu sagen, dass dies lange auf sich warten ließ, ist eine Untertreibung, vor allem wenn man bedenkt, dass ich nie gedacht hätte, dass eine Rückkehr zu ESPN in irgendeiner Funktion möglich sein würde, geschweige denn in einer so wichtigen Rolle wie der eines ‚Partners‘. Ich bin Jimmy Pitaro, Burke Magnus und Dave Roberts sehr dankbar für ihr Vertrauen in The Rich Eisen Show und unser großartiges Team, ohne das all dies nicht möglich gewesen wäre. Ich kann es kaum erwarten, auf den vielen Plattformen von Disney und ESPN neue Fans zu gewinnen und alte Fans wiederzusehen, die mich noch mit Haaren in Erinnerung haben.“