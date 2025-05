Erster Trailer für «The Kingdom»

US-Fernsehen

Das neue Format ist eine mehrteilige Doku-Serie über Kansas City Chief.

ESPN, Disney+ und Skydance Sports haben den bei Disney Upfront einen ersten Blick aufgewährt – den offiziellen Titel der kommenden ESPN-Originalserie über die Kansas City Chiefs, wie Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes bekannt gab. „In der letzten Saison haben die Kansas City Chiefs ESPN ungefilterten Zugang zu unserem Leben gewährt – auf und neben dem Spielfeld“, sagte Mahomes live auf der Bühne. „Das Ergebnis ist eine unglaubliche sechsteilige Serie namens «The Kingdom», die das wahre Herz unserer großartigen Stadt, des Teams und das, was es bedeutet, ein Mitglied der Kansas City Chiefs zu sein, zeigt. Wir tauchen ein in die Geschichte und das Vermächtnis der Franchise, von den Anfängen in Texas bis hin zu unserer dritten Super-Bowl-Teilnahme in Folge. Es war mir eine Ehre, Teil dieses unglaublichen Projekts zu sein, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr es alle seht.“Die sechsteilige Doku-Serie wird von Words + Pictures in Zusammenarbeit mit Skydance Sports, NFL Films, 2PM Productions und Foolish Club Studios produziert und soll noch in diesem Jahr auf ESPN und Disney+ Premiere feiern. Sie beleuchtet die unauslöschliche und unverwechselbare Stellung des Franchise in der NFL-Landschaft seit mehr als sechs Jahrzehnten und bietet gleichzeitig eine exklusive, aufschlussreiche Chronik der außergewöhnlichen Saison 2024 des Teams. Die Doku-Serie wird von Kristen Lappas von Words + Pictures («Giannis: The Marvelous Journey») inszeniert und von einem Großteil des Teams hinter «The Last Dance» produziert (darunter die ausführenden Produzenten Connor Schell, Jason Hehir, Libby Geist und Aaron Cohen sowie Showrunner Matt Maxson).Die Original-Dokumentarserie, die im Laufe der Saison 2024 gedreht wurde und einen beispiellosen Einblick in das Leben der Spieler auf und neben dem Spielfeld bietet, beschreibt die Reise der Chiefs, die eine franchise-Rekord-Saison mit 15 Siegen absolvierten, zum dritten Mal in Folge den Lamar Hunt Trophy als AFC-Champions gewannen und zum dritten Mal in Folge im Super Bowl in New Orleans standen. Diese bemerkenswerte Serie baut auf fast einem Jahrzehnt enormen Erfolgs auf, in dem das Team jedes Jahr (2015–24) die Playoffs erreichte, neun Jahre in Folge (2016–24) den AFC West Division-Titel gewann, sieben Jahre in Folge (2018–24) im AFC Championship Game stand und schließlich in den letzten sechs Jahren fünf Mal den Super Bowl erreichte, wobei es dreimal die begehrte Vince Lombardi Trophy in die Höhe stemmen konnte.Die Serie wird aus der Perspektive der aktuellen Spieler, Trainer und Führungskräfte erzählt, die während der gesamten Saison sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds begleitet werden, und wird auch Geschichten über die lange und ruhmreiche Geschichte des Teams, seine stolze Kultur sowie die tief verwurzelte Stellung der Chiefs in der Gemeinde von Kansas City und der gesamten Sportlandschaft miteinander verknüpfen.Dabei beleuchtet die Serie die 65-jährige Geschichte der Chiefs-Franchise, die bis in ihre Anfänge in Dallas, Texas, zurückreicht, als das Team vom legendären Sportinnovator Lamar Hunt gegründet wurde. Sie erkundet die vielen Höhen und Tiefen auf dem legendären Weg des Clubs zur modernen Dynastie, detailliert durch unzählige unbekannte Geschichten und Momente hinter den Kulissen, die sein Vermächtnis geprägt haben. Mit exklusivem Zugang zu den umfangreichen und selten gesehenen Foto- und Videoarchiven der Organisation sowie persönlichen Interviews mit Spielern, Trainern und anderen wichtigen Persönlichkeiten bietet die Serie einen faszinierenden Einblick in den langen Weg des Teams an die Spitze der Sportwelt.