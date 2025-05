«Experte für alles» rutscht ab, Eishockey überzeugt

Quotennews

Auch in dieser Woche lieferte «TV total» eine sehr gute Leistung ab. Mit einer weiteren Übertragung von Eishockey bei ProSieben dieses Mal richtig gut.

Während «Du gewinnst hier nicht die Million» mit Stefan Raab ein Ende findet, gibt es fürnoch zahlreiche Episoden. Die von Sebastian Pufpaff moderierte Show fährt für ProSieben-Verhältnisse gute Werte ein. In dieser Woche schalteten 1,04 Millionen ein, die Sendung von Brainpool verzeichnete einen Marktanteil von 4,7 Prozent. Mit 0,49 Millionen Werberelevanten wurden 11,6 Prozent Marktanteil generiert.Die vierte Folge vonlief deutlich über den früheren «Late Night Berlin»-Werten. Die Show von Klaas Heufer-Umlauf verzeichnete 0,43 Millionen Zuschauer und 2,1 Prozent. Bei den Umworbenen wurden dieses Mal 0,29 Millionen sowie 6,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Die Reichweiten in der Zielgruppe lagen zuletzt bei 0,52, 0,40 und 0,41 Millionen, es wurde also ein neuer Tiefstwert verbucht.Zwischen 22.25 und 23.25 Uhr liefmit Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar, die beim französischen «Supertalent» teilnahmen. Die Show, in der Tony Bauer zu Gast war, sahen 0,29 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 2,2 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,12 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 4,3 Prozent. Bis 02.10 Uhr wiederholte ProSieben im Anschluss, das auf 0,07 Millionen Zuschauer kam. Die Sendung sicherte sich 0,03 Millionen Junge, der Marktanteil belief sich 2,6 Prozent.Um 15.45 Uhr startete ProSieben die Eishockey WM-Vorberichte und es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen, dass die Nationalmannschaft Norwegen 2:5 abzieht. Zum Start saßen 0,26 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, das erste Drittel verbuchte schon 0,59 Millionen. Mit 0,17 Millionen Umworbenen fuhr man 17,9 Prozent Marktanteil ein. Die zwei weiteren Drittel wuchsen auf 0,74 und 0,76 Millionen, bei den Umworbenen wurden jeweils 0,19 Millionen erreicht. Das führte dazu, dass der Sender auf 15,9 und 10,8 Prozent Marktanteil kam.