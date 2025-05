BR setzt auf KI bei User-Kommentaren

Vermischtes

Mit Hilfe von KI werden direkt unter Beiträgen von BR24 Online inhaltliche Schwerpunkte und Hauptargumente aus allen zugehörigen Nutzerkommentaren zusammengefasst.

Der Bayerische Rundfunk (BR) testet derzeit in einer Beta-Phase ein neues Service-Angebot bei BR24 Online (Web und App), das Nutzern dabei helfen soll einen fundierten, respektvollen Diskurs zu aktuellen Themen zu führen. Dabei spielt Künstliche Intelligenz eine Hauptrolle. Mit Hilfe von KI werden direkt unter Beiträgen inhaltliche Schwerpunkte und Hauptargumente aus allen zugehörigen Nutzerkommentaren zusammengefasst. So können Userinnen und User auf einen Blick die zentralen Debatten zu einem Thema erfassen und mitdiskutieren.Die KI durchforstet regelmäßig automatisiert alle vorhandenen Nutzer-Kommentare unter einem BR24-Beitrag. Algorithmen sortieren diese in die am meisten diskutierten Themenschwerpunkte. Anschließend erstellt eine generative KI für den BR24-Artikel eine kurze, sachlich formulierte Zusammenfassung der Kommentare. Auf Wunsch lassen sich mehr Details und Beispielkommentare anzeigen. Dadurch soll sich ein schneller Überblick ergeben, was bislang zu einem Beitrag kommentiert wurde. Alle individuellen User-Kommentare auf BR24 werden wie gewohnt vor ihrer Veröffentlichung und Verarbeitung durch die KI vom Community Management geprüft und sind in den Kommentarspalten einsehbar. In der derzeitigen Beta-Phase erscheint die Box noch nicht in allen BR24-Beiträgen – und später auch nur unter Artikeln mit ausreichendem Kommentaraufkommen.„Demokratie lebt von Diskussion. Und unser neues Service-Angebot kann einen Beitrag zur demokratischen Diskurskultur leisten. Wir können mit den sachlichen Zusammenfassungen der Fülle der Kommentare einen zusätzlichen Mehrwert geben. Welche Argumente und Gegenargumente sich herauskristallisieren, ist jetzt noch leichter zu erkennen. Dadurch erhalten wir eine geordnete Diskussion, die im Internet oft vermisst wird“, erklärt BR-Chefredakteur Christian Nitsche.