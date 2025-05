«Die Verräter» sind wieder beliebter

Quotennews

Im Anschluss versuchte sich «Extra» am großen K.O.-Tropfen-Selbsttest.

Die dritte Staffel vonstartete vor knapp zwei Wochen vor 1,76 Millionen Zuschauern, eine Woche später waren nur noch 1,41 Millionen anwesend. Unklar ist, ob die zahlreichen Zuschauer sich die Sendung on Demand bei RTL+ anschauen. Jedoch sank der Marktanteil in der Zielgruppe von 13,6 auf 8,3 Prozent.In der dritten Ausgabe wurde eine Schauspielerin verbannt und eine Trainerin. Trotz der Spannung schalteten 1,52 Millionen Fernsehzuschauer die Sendung mit Sonja Zietlow ein, die auf einen Marktanteil von 7,1 Prozent kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,50 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 11,5 Prozent – eine deutliche Steigerung.sicherte sich im Anschluss noch 1,06 Millionen sowie 6,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen fuhr man 0,33 Millionen sowie 9,5 Prozent ein.Louisa Hoff und Emrah Elden wagten beidas große K.O.-Tropfen-Selbstexperiment und nahmen die umstrittenen Mittel. Emrah landete in der Notaufnahme und wurde von den Ärzten nicht ernst genommen. Diese Ausgabe erreichte 0,70 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 6,4 Prozent ein. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,24 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde auf 10,4 Prozent beziffert.