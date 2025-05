Klub-WM: Bayern und Dortmund spielen bei Sat.1

TV-News

DAZN kooperiert in Deutschland mit ProSiebenSat.1, um das Turnier für Fans noch attraktiver zu machen.

Alle Sat.1-Übertragungen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025:

Sat.1 – inklusive des Streamingdienstes Joyn – haben sich mit DAZN über eine Sublizenz zur Übertragung der neugeschaffenen FIFA Klub Weltmeisterschaft geeinigt. Während DAZN alle Spiele des Turniers, das vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA ausgetragen wird, weltweit live und kostenlos überträgt, wird der Unterföhringer Privatsender alle Spiele des FC Bayern München und von Borussia Dortmund ausstrahlen. Zum Auftakt der Gruppenphase der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 trifft der FC Bayern München am Sonntag, 15. Juni, um 18:00 Uhr auf Auckland City FC und Borussia Dortmund am Dienstag, 17. Juni, um 18:00 Uhr auf Fluminense Rio de Janeiro„Wir begleiten Bayern München und Borussia Dortmund bei der Premiere der FIFA Klub-WM, dem neuen höchsten Fußball-Turnier der Welt für Vereinsmannschaften. Mit diesem Rechteerwerb bieten wir Fußball-Deutschland auch während der Bundesliga-Pause weitere Top-Spiele live und kostenlos. Im Juni werden wir mit der U21-Europameisterschaft und der Klub-WM zum ‚Home of Football‘“, erklärt Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1.Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1, fügt an: „Ein neuer Wettbewerb mit den besten Mannschaften der Welt und zwei deutschen Top-Teams. Fußball-Herz, was willst du mehr? Wir sind mit unserem 'ran Fußball'-Team bei allen Partien der beiden deutschen Weltpokalsieger Bayern und Dortmund live dabei - und gleichzeitig auch bei den letzten Spielen von Thomas Müller im Bayern-Trikot.“Alice Mascia, CEO DAZN DACH: „Die FIFA Klub-WM 2025 ist ein Traum, der für alle Fußballfans aller Generationen und aller Regionen in Erfüllung geht. Wir bei DAZN bringen nicht nur das gesamte Turnier kostenlos auf unsere Plattform, sondern bieten den deutschen Fans durch die Partnerschaft mit ProSiebenSat.1, dem Marktführer im Free-to-Air-Vertrieb, noch mehr Zugang und Möglichkeiten zum Zuschauen. Ein solch historisches Ereignis gehört den Fans - und wir bringen es direkt zu ihnen."• Sonntag, 15. Juni, 18:00 Uhr: FC Bayern München - Auckland City FC• Dienstag, 17. Juni, 18:00 Uhr: Fluminense Rio de Janeiro - Borussia Dortmund• Freitag, 20., auf Samstag, 21. Juni, 3:00 Uhr: FC Bayern München - CA Boca Juniors• Samstag, 21. Juni, 18:00 Uhr: Mamelodi Sundowns FC - Borussia Dortmund• Dienstag, 24. Juni, 21:00 Uhr: Benfica Lissabon - FC Bayern München• Mittwoch, 25. Juni, 21:00 Uhr: Borussia Dortmund - Ulsan HD FC