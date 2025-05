«Die perfekte Reihe» macht die missratene Reihe perfekt

Quotennews

Auch Sat.1 hatte mit «Amore unter Palmen» wieder große Probleme.

Ingo Lenßen war nie weg, ist nun aber wieder da. Nach Wiederholungen von «Lenßen übernimmt» in den vergangenen Wochen, startete in Sat.1 am Montagvorabend die zweite Staffel von. Die Doppelfolge erreichte ab 18:00 Uhr 0,50 und 0,67 Millionen Zuschauer und sorgte für Marktanteile von ordentlichen 4,5 und 5,1 Prozent. In der Zielgruppe erwischte die neue Runde mit 0,09 und 0,16 Millionen Sehern sowie 5,2 und 8,2 Prozent ein zumindest in Teilen guten Start.musste sich im Anschluss mit 0,68 Millionen Zuschauern und 4,3 Prozent im Gesamtmarkt begnügen. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 0,12 Millionen und 5,2 Prozent zu Buche.In der Primetime hatte der Unterföhringer Bällchensender arge Probleme, denn die Doku-Soapkam nicht über 0,57 Millionen Zuschauer hinaus. Nach 2,9 und 2,6 Prozent Marktanteil in den vergangenen beiden Wochen reichte es diesmal erneut für 2,6 Prozent. In der Zielgruppe markierte Sat.1 mit 0,18 Millionen Umworbenen 4,6 Prozent – Negativrekord. Damit bestätigte sich der Abwärtstrend der Vorwochen, als die Werte von 5,8 auf 4,7 Prozent zurückgingen.Einen Abwärtstrend erlebte auch Daniel Hartwich mit. Nachdem das neue Quiz-Format im Anschluss an «Wer wird Millionär?» mit soliden 2,04 Millionen Zuschauern und 8,9 Prozent Marktanteil startete, holte die zweite Ausgabe vor acht Tagen nur noch 1,27 Millionen Zuseher und schwache 5,4 Prozent. In der Zielgruppe kam man nicht über 6,5 und 5,5 Prozent bei Sehbeteiligungen von 0,31 und 0,25 Millionen hinaus. Die letzte Folge setzte die missratene Reihe fort. Nur 1,00 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten um 20:15 Uhr ein. Der Marktanteile wurde mit niedrigen 4,5 Prozent bewertet. Aus der Zielgruppe stammten erneut 0,25 Millionen unter 50-Jährige, sodass der Kölner Sender auf leicht verbesserte, aber noch immer schlechte 6,1 Prozent kam. «Die perfekte Reihe» eignet sich mit diesen Werten eher nicht für eine Fortsetzung.