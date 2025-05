Primetime-Check

Konnte sich «Amore unter Palmen» aus dem Tief ziehen? Wie vielen Menschen interessierten sich für «Hart aber fair»? Konnten die US-Serien bei ProSieben überzeugen?

Klarer Marktführer am Montagabend wurde das ZDF mit der Ausstrahlung des Krimis, den 8,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht verpassen wollten. Der Marktanteil betrug 37,1 Prozent. Auch bei den Jüngeren war der 90-Minüter mit 12,4 Prozent erfolgreicher Marktführer. Nach dem(4,93 Mio.) gingen zwei-Episoden auf Sendung. Die Reichweite sank auf 1,89 und 1,55 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 24,4 Prozent während der Nachrichtensendung sowie 12,2 und 14,6 Prozent während der Actionserie. Bei den Jüngeren standen von 21:45 bis 23:40 Uhr 13,6, 5,8 und 7,1 Prozent zu Buche.Im Ersten lieferten Heike Grebe und Michael Riegler die Doku, die 1,59 Millionen verfolgten. Zwischen 20:15 und 21:00 Uhr lag der Marktanteil bei niedrigen 6,9 Prozent. Mit 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nur 5,0 Prozent drin. Fürblieben im Anschluss 1,75 Millionen Zuseher dran, darunter 0,20 Millionen Jüngere. Die Marktanteile beliefen sich auf 7,9 respektive 4,8 Prozent. Jessy Wellmersinformierten ab 22:15 Uhr 1,97 Millionen, die Marktanteile lagen bei 12,4 sowie 8,3 Prozent.Mithatte VOX die Nase im Privatfernsehen vorne, denn die Gründershow sicherte sich 11,5 Prozent in der Zielgruppe. Die Gesamtreichweite belief sich auf 1,17 Millionen Seher. RTL hatte miteine Sehbeteiligung von 1,00 Millionen Zuschauern, in der Zielgruppe markierte die Daniel-Hartwich-Sendung magere 6,1 Prozent.undholten für den Kölner Sender noch 0,86 und 0,62 Millionen Zuschauer sowie 8,0 und 8,4 Prozent. Fürentschieden sich 0,60 und 0,68 Millionen RTLZWEI-Zuschauer. Die Doppelfolge fuhr starke 9,5 und 9,3 Prozent bei den unter 50-Jährigen ein.Mitgeriet Sat.1 unter die Räder, denn für die zweieinhalbstündige Doku-Soap interessierten sich nur 0,57 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe musste sich der Bällchensender mit 4,6 Prozent zufriedengeben. Etwas erfolgreicher lief es für ProSieben, wo0,48 und 0,52 Millionen Zuschauer unterhielten. Die Sitcom registrierte 7,6 und 8,0 Prozent in der Zielgruppe. Zwei-Folgen kamen im Anschluss auf 6,7 und 6,4 Prozent. Die Gesamtreichweite schrumpfte auf 0,43 und 0,44 Millionen. Am späten Abend behieltenundnoch 0,27 und 0,28 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile wurden jeweils auf 3,0 Prozent beziffert. Kabel Eins durfte sich mitüber 0,67 Zuschauer sowie 4,8 Prozent bei den Jüngeren freuen.