Quotennews

In der Nacht sendete das «Nachtjournal» noch ein Interview mit dem Bosch-Chef.

Auf dem 20.15-Uhr-Slot wiederholte RTL aus dem Jahr 2023 und der Sender überraschte mit 3,17 Millionen Menschen, die noch mal zu sahen. Mit 0,36 Millionen jungen Menschen fuhr man 7,4 Prozent Marktanteil ein. Das von Pinar Atalay moderiertekam ab 22.15 Uhr auf 1,24 Millionen sowie 6,0 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,31 Millionen, was zu 6,8 Prozent Marktanteil führte.Beiversuchte eine Reporterin des Hauses nur noch von 1.000 Euro pro Monat zu leben, sodass sie viel Geld zur Seite legen konnte. Würde Sie damit finanzielle Freiheit erlangen? Das wollten 0,78 Millionen Menschen wissen, die das Magazin mit Mareile Höppner verfolgten. Bei den jungen Erwachsenen blieben 0,27 Millionen wach, der Marktanteil lag bei 9,5 Prozent.Dassahen 0,47 Millionen Menschen ab drei Jahre, 0,19 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. In der Zielgruppe wurden 13,1 Prozent Marktanteil eingefahren. Im Anschluss war Bosch-Chef Stefan Hartung im Interview, der das Unternehmen mit 417.900 Angestellten führte. Das in Stuttgart ansässige Unternehmen macht einen Umsatz von 90,5 Milliarden Euro. 0,35 Millionen Menschen verfolgten das Gespräch, das auf 6,2 Prozent bei allen sowie 9,8 Prozent bei den jungen Leuten erreichte. Eine alte-Ausgabe schnappte sich im Anschluss noch 0,19 Millionen ab drei Jahren und 7,8 Prozent bei den jungen Menschen.