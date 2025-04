«TV total»: Pufpaff behauptet sich gegen Fußball

Quotennews

Im Anschluss lief es für «Fake News» nicht so gut. «Chris Du das hin?» funktionierte gar nicht mehr.

In den vergangenen Wochen führtemit wenigen Ausnahmen das Fern-Duell zwischen Sebastian Pufpaff und Herausforderer von Stefan Raab an. An diesem Dienstag saßen 1,06 Millionen Menschen vor der Flimmerkiste und sahen die Show aus Köln. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 4,4 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,60 Millionen dabei, das führte zu einem Marktanteil von 12,9 Prozent.Es folgte um 21.25 Uhr. Die Show mit Linda Zervakis, Katrin Bauerfeind, Benni Stark und Nils Holst war mit 0,46 Millionen kein Straßenfeger, es wurden 1,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den Umworbenen musste man sich gegen König Fußball im Ersten behaupten, sodass ein Marktanteil von 4,7 Prozent erreicht wurde. 0,25 Millionen junge Menschen blieben dran.Zwischen 22.25 und 23.30 Uhr wurdeaus dem November und Dezember wiederholt. Zusammen mit Özcan Cosar musste Chris Tall eine Braut frisieren und außerdem musste Chris Tall Kunden im Baumarkt Dinge aufschwatzen. Die Wiederholung lockte 0,18 Millionen Zuschauer an, die einen Marktanteil von 1,1 Prozent mitbrachten. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,07 Millionen dabei, das brachte 2,1 Prozent.