6,25 Millionen sehen Pokal-Überraschung

Quotennews

Bielefeld bezwingt das Team aus der ersten Liga und das führt zu guten Quoten.

erreichte noch 0,27 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent der jungen Leute. Der Marktanteil lag beim jungen Publikum nur noch bei 5,5 Prozent.



Am 24. Mai 2025 findet das Finale des 82. DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion statt. Im Halbfinale spielt der Drittligist Arminia Bielefeld gegen Bayer 04 Leverkusen (2:1). Die Vor-, Zwischen- und Nachberichte mit Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger sahen am gestrigen Dienstagabend 4,24 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 20,5 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 1,04 Millionen gezählt, der Marktanteil lag bei 25,2 Prozent.Die Partie, kommentiert von Christina Graf, sahen sich 6,25 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren an, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,51 Millionen und 30,3 Prozent gezählt. Die Kurzausgabe dermit Jessy Wellmer sicherte sich in der Halbzeitpause um 21:30 Uhr 5,46 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 21,7 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 1,40 Millionen, das führte zu 25,5 Prozent.Um 23.05 Uhr feiertePremiere. Der Film von David Seeberg unterhielt 0,74 Millionen Zuschauer und generierte einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Beim jungen Publikum erzielte die Dokumentation 0,17 Millionen und 9,3 Prozent Marktanteil. Die um 00.35 Uhr gesendete <