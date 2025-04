Über 30 Prozent verfolgen Stuttgart-Triumph

Quotennews

Der Verein von Coach Sebastian Hoeneß zog in das Finale des DFB-Pokals 2025 ein - vor vielen Zuschauenden.

Genauer gesagt war es das zweite Halbfinale imzwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig, das letztendlich 3:1 für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß ausging und damit die Stuttgarter Fußballer in das diesjährige Finale weiterbrachte. Die zweite Frage war die, ob dies dem Zweiten Deutschen Fernsehen auch die Markführerschaft in beiden Altersgruppen einbringen würde.Letztlich fieberten ab 20.45 Uhr im Schnitt sehr erfreuliche 26,4 Prozent bei prallen 6,11 Millionen mit. 14-49-Jährige waren ebenfalls zu starken 1,53 Millionen dabei, die der Partie gar bombastische 31,2 Prozent einbrachten, die zum sehr dominanten ersten Platz vor RTL reichten, die Vorberichte zogen auch bereits über 20 Prozent der Jungen. Somit lag Raab bei den 14-49-Jährigen deutlich hinten, insgesamt ließ das ZDF das Erste hinter sich.Dort gab es in weiser Voraussicht aber auch nur eine Krimi-Wiederholung zu begutachten. Deraus dem Jahr 2019 füllte den Primetime-Slot gegen Fußball. Ansehen wollten ihn nochmal 4,53 Millionen gesamt sowie 0,22 Millionen aus der jüngeren Altersgruppe. Das entsprach Marktanteilen von sehr guten 18,4 und schlechten 4,5 Prozent.