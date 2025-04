Startschuss für «High Tides»

International

Die dritte Staffel wird vermutlich im kommenden Jahr veröffentlicht.

Die Dreharbeiten für die dritte Staffel vonhaben offiziell begonnen. Diese Staffel verspricht eine weitere intensive Handlung voller Drama, Geheimnisse und Intrigen, nicht nur an der belgischen Küste, sondern auch im Schnee. Bekannte und beliebte Darsteller, darunter Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Eliyha Altena, Anna Drijver, Kes Bakker und Ayana Doucouré, werden von neuen Gesichtern begleitet, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.Der Druck auf Alex wächst, da das Immobilienimperium der Familie Vandael kurz vor dem Zusammenbruch steht. Während Louise und Daan von ihrer Suche nach der Wahrheit verzehrt werden, kommt es zu Spannungen zwischen den Figuren, als die Geheimnisse, die sie bisher verborgen haben, ans Licht kommen. Werden sie endlich die Liebe und Zuneigung finden, nach der sie sich so verzweifelt sehnen, oder wird ihr Leben von einem Netz aus Lügen und Verrat verzehrt werden?Die dritte Staffel von «High Tides» wird von Anthony van Biervliet produziert, Regie führt Anthony Schatteman und das Drehbuch stammt von Luk Wyns. Dingie produziert die Serie für Netflix und VRT in Zusammenarbeit mit Dutch FilmWorks und mit Unterstützung der Stadt Knokke-Heist und der Tax Shelter-Initiative der belgischen Bundesregierung.