Comedian Paddy Raff geht auf Reisen

«Paddy And Nigel's Tourist Trap» besucht mit Tara-Lynne O'Neill, Russell Kane und Mickey Bartlett die weniger bekannten Touristenattraktionen Nordirlands.

Viele Touristen kommen nach Nordirland, um bekannte Sehenswürdigkeiten zu besuchen, und übersehen dabei oft kleinere ländliche Städte. Um dies zu ändern, hat die „NIPS“ (Northern Ireland Promotional Society) das vornehme Alter Ego des Komikers Paddy Raff, Nigel, für eine neue Kampagne engagiert, die einige der weniger bekannten Touristenattraktionen Nordirlands ins Rampenlicht rückt. Nigel – das vornehme Alter Ego des Komikers Paddy Raff – trägt eine Tweedjacke, ein weißes Hemd und eine rote Seidenkrawatte. Außerdem trägt er einen Schnurrbart.wird von Stellify Media für BBC Northern Ireland produziert. Die vollständige Serie ist seit Freitag, dem 4. April, auf BBC iPlayer zu sehen sein.In der ersten Folge besuchen Paddy und die Hope Street-Schauspielerin Tara Lynne O'Neill „The Moy“ in der Grafschaft Tyrone, wo sie etwas trinken und tanzen gehen, bevor sie die Nacht in einem georgianischen Gebäude verbringen, das in ein schickes Bed & Breakfast umgewandelt wurde.Paddy Raff: „Ich kann es kaum erwarten, dass die Serie auf den Fernsehbildschirmen erscheint, zum einen, weil es ein unterhaltsamer Reisebericht abseits der ausgetretenen Pfade ist, von dem ich denke, dass er den Leuten wirklich gefallen wird ... Und auch, weil meine Frau auf die Kinder aufgepasst hat, während ich weg war, um zu filmen, und alles, was sie gehört hat, war, dass ich Tontaubenschießen, Gin-Herstellungskurse, das Zapfen von Bier und das Schlürfen von Champagner in Whirlpools gemacht habe – ich muss es ausstrahlen, damit sie sieht, dass ich nicht auf einer Art BBC-finanziertem Junggesellenabschied war!“