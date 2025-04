Amazon arbeitet mit Billboard zusammen

Vermischtes

Mit Hilfe von Amazon soll sich der Comedian Reggie Watts Schmerzmedizin liefern lassen.

Am Donnerstag gaben Billboard und Amazon bekannt, dass sie sich mit dem Comedian und musikalischen Improvisationskünstler Reggie Watts zusammengetan haben, umzu präsentieren. Die Veranstaltung findet am ersten Wochenende des Coachella-Festivals statt.Die Zusammenarbeit basiert auf einer einfachen Prämisse: Wenn Watts am Festivaltag aufwacht und sich schlecht fühlt, wendet er sich an Amazon One Medical und Amazon Pharmacy, um mit seinem Pflegeteam zu sprechen und sich seine Medikamente liefern zu lassen, auch wenn er unterwegs ist. Von dieser stressfreien Wendung der Ereignisse inspiriert, fragt er sich, was sonst noch möglich sein könnte. Reggie wird sich – im wahrsten Sinne des Wortes – auf den Weg machen und mit seiner motorisierten Liege eine Spritztour durch Palm Springs machen und dabei seine einzigartige «MuSick» für alle hörbar machen. Er wird schließlich am Ace Hotel vorfahren, wo Festivalbesucher ihre eigene, von Wellness inspirierte Erfahrung mit Reggies „krankhaften“ Beats als Soundtrack machen können.Watts berichtete: „Wir begannen, mit all den Geräuschen zu spielen, die wir machen, wenn wir krank sind, wie Husten, Niesen und Keuchen. Ehe wir uns versahen, hatten wir das geschaffen, was wir jetzt «MuSick» nennen. Durch das Hinzufügen eines Beats und einer Prise Humor konnten wir etwas schaffen, das das Kranksein ein wenig weniger schmerzhaft macht.“„Wir freuen uns sehr, mit Amazon und Reggie bei dieser spannenden Aktion zusammenzuarbeiten“, sagte Dana Droppo, Chief Brand Officer von Billboard. “Diese Festivals sind eine lebendige Feier der Musik und Kultur, und diese Partnerschaft steigert dieses Erlebnis auf eine wirklich fesselnde Weise. Wir sind zuversichtlich, dass die Fans nicht nur von dem, was wir schaffen, begeistert sein werden, sondern auch das Gefühl haben werden, mit der Musik verbunden zu sein und tief in ihren Geist einzutauchen.“Die Veranstaltung findet am Samstag, den 12. April von 12:00 bis 16:00 Uhr im Ace Hotel in Palm Springs statt und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Neil Frances wird die Party eröffnen, während die Gäste Giveaways, Cocktails, Mocktails und vieles mehr genießen! Hier anmelden.