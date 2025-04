Deutsches Disney+ zieht «Good American Family» vor

TV-News

Eigentlich sollte die Serie Serie mit Ellen Pompeo, Mark Duplass und Imogen Reid erst am 7. Mai 2025 starten.

Die neue Hulu-Seriewird nicht am 7. Mai auf dem deutschsprachigen Disney+ starten, die Verantwortlichen haben entschieden, das Format bereits am Mittwoch, den 9. April 2025 zu veröffentlichen. Das Format mit Ellen Pompeo, Mark Duplass und Imogen Reid basiert auf einem wahren Drama. Das Drama basiert auf der Geschichte von Natalie Grace, die bereits von Investigation Discovery unter dem Titel «The Curious Case Of Natalia Grace» verfilmt wurde.Es basiert auf der verstörenden Geschichte eines Paares aus dem Mittleren Westen der USA, das ein Mädchen mit einer seltenen Form von Zwergwuchs adoptiert. Während die Eltern beginnen, das Mädchen zusammen mit ihren drei leiblichen Kindern aufzuziehen, kommen nach und nach Ungereimtheiten über das Alter und die Herkunft der Adoptivtochter ans Licht und sie beginnen zu vermuten, dass sie vielleicht nicht die ist, die sie vorgibt zu sein. Zur gleichen Zeit, in der die Eltern versuchen, ihre Familie vor der vermeintlichen Bedrohung durch ihre Tochter zu schützen, kämpft diese ihren eigenen inneren Kampf, um sich ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft zu stellen, in einem Showdown, der schließlich in der Boulevardpresse und vor Gericht eskaliert.Als Schöpferin und ausführende Produzentin fungiert Katie Robbins, die die Serie gemeinsam mit der ausführenden Produzentin Sarah Sutherland entwickelt hat. Ellen Pompeo ist über ihre Produktionsfirma Calamity Jane gemeinsam mit Laura Holstein ausführende Produzentin. Andrew Stearn, Dan Spilo, Niles Kirchner und Mike Epps sind ebenfalls ausführende Produzenten. Liz Garbus führte Regie und produzierte den Pilotfilm. „Good American Family“ wird von 20th Television produziert.Natalia Grace (Barnett) Mans (geb. 2003) ist eine in der Ukraine geborene Amerikanerin mit Zwergenwuchs, die 2010 im Alter von sieben Jahren von einer amerikanischen Familie adoptiert und ein Jahr später von dieser wieder verlassen wurde. Barnetts Adoptiveltern behaupteten, sie sei erwachsen und beantragten 2011 erfolgreich eine gerichtliche Anordnung, ihr Geburtsjahr von 2003 auf 1989 zu ändern. Bei einem DNA-Test im August 2023 schätzte das Unternehmen für Gesundheitstests TruDiagnostic das Alter von Grace auf etwa 22 Jahre, was darauf hindeutet, dass sie acht Jahre alt war, als ihre Adoptiveltern sie 2011 in ihrem ersten Zuhause zurückließen.