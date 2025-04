«Bullet Train Explosion» ist auf «Speed»

International

Der neue Spielfilm über zwei Hochgeschwindigkeitszüge ist ab 23. April zu sehen.

Trailer zu Shinji Higuchiswurde enthüllt und der Film startet am 23. April in die spannende Premiere. Dieser Netflix-Film interpretiert den Klassiker «The Bullet Train» von 1975 mit einem modernen Touch neu. Durch die Verwendung echter Hochgeschwindigkeitszüge und -einrichtungen bietet der Film eine atemberaubend realistische Optik für eine unerbittliche Fahrt voller Spannung von Anfang bis Ende.In «Bullet Train Explosion» wird eine Bombe auf dem Hayabusa Nr. 60 platziert, die detoniert, wenn die Geschwindigkeit des Zuges unter 100 km/h fällt. Der Schaffner Takaichi (Tsuyoshi Kusanagi) muss zusammen mit dem Schaffner Fujii (Kanata Hosoda) und dem Fahrer Matsumoto (Non) gegen die Zeit antreten, um die Passagiere zu retten. In weiteren Rollen sind Machiko Ono als Diet-Mitglied Kagami, Jun Kaname als Unternehmer und YouTuber Todoroki und Hana Toyoshima als Highschool-Schülerin Yuzuki zu sehen. Takumi Saitoh spielt Kasagi, den Generalkommandanten im Shinkansen-Hauptkontrollzentrum, der die Leitung der Rettungsaktion übernimmt.Lambert teilt mit: „Es ist eine große Ehre, von Netflix gebeten zu werden, ein Poster für einen so großen und aufregenden neuen Film zu illustrieren. Ich erinnere mich, dass ich als Kind den neu interpretierten US-Film Speed gesehen habe und die Action und Spannung geliebt habe. Für „Bullet Train Explosion“ hatte ich die Gelegenheit, ein dramatisches Poster zu entwerfen, das die Intensität des Films mit Hochgeschwindigkeits-Action und hervorragenden Darbietungen der Schauspieler einfängt. Ich habe das Kunstwerk in meinem charakteristischen realistischen Stil mit lebendigen und auffälligen Farben gemalt. Ich bin sehr zufrieden mit dem fertigen Kunstwerk und freue mich darauf, dass alle den Film sehen werden!“Die gesamte Story: Im Shinkansen-Betriebskontrollzentrum geht ein angespanntes Telefonat ein. Der Anrufer behauptet, dass eine Bombe auf dem Hayabusa Nr. 60 in Richtung Tokio platziert wurde und dass die Bombe explodieren wird, sobald die Geschwindigkeit des Shinkansen-Zuges unter 100 km/h fällt. Der Anrufer fordert 100 Milliarden Yen Lösegeld, um die Bombe zu entschärfen. In letzter Minute beginnt der Kampf, während die Besatzung, die Passagiere und die Bahnarbeiter versuchen, die Explosion innerhalb der begrenzten verfügbaren Zeit zu verhindern. Wird der fahrende Hayabusa Nr. 60 diese Krise überwinden können?