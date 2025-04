Netflix bringt «The Eternaut» als Serie

International

Die Verfilmung der Graphic-Novel ist ab 30. April 2025 zu sehen.

Mitbringt Netflix eine hochkarätige Serienadaption des legendären argentinischen Science-Fiction-Comics auf die Bildschirme. Die Serie basiert auf der Graphic Novel "El Eternauta" von Héctor G. Oesterheld und Francisco Solano López aus dem Jahr 1957 und erzählt die Geschichte einer mysteriösen, tödlichen Schneefall-Katastrophe in Buenos Aires, die sich als erste Welle einer Invasion herausstellt. Die Menschheit muss sich zusammenschließen, um zu überleben – denn allein kann niemand bestehen. «The Eternaut» feiert seine weltweite Premiere am 30. April 2025 exklusiv auf Netflix.Bruno Stagnaro führt Regie und schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Ariel Staltari. Die Produktion der sechsteiligen Serie erstreckte sich über zwei Jahre Entwicklungszeit, knapp fünf Monate Vorproduktion, 148 Drehtage und eine aufwendige Postproduktion. Die visuelle Umsetzung der Serie ist beispiellos für argentinische Verhältnisse: Neben 50 realen Drehorten kamen 30 virtuelle Sets sowie 500 Spezialeffekt-Masken zum Einsatz. Insgesamt wirkten fast 3000 Schauspielerinnen und Schauspieler an dem Projekt mit.In der Hauptrolle des Juan Salvo ist der international bekannte Ricardo Darín zu sehen, unterstützt von einem hochkarätigen Ensemble, zu dem unter anderem Carla Peterson, César Troncoso und Andrea Pietra gehören. Die Serie will nicht nur die dystopische Atmosphäre des Originals einfangen, sondern auch Oesterhelds zentralen Gedanken betonen: "Der wahre Held von «The Eternaut» ist der kollektive Held, eine menschliche Gemeinschaft."