Food Network setzt «Wildcard Kitchen» fort

US-Fernsehen

Außerdem hat Warner Bros. Discovery einen Exklusivvertrag mit Eric Adjepong geschlossen.

Nach der erfolgreichen zweiten Staffel vonhat Food Network das kulinarische Spiel für die Nacht für eine dritte Runde übernommen und Moderator Eric Adjepong einen neuen Mehrjahresvertrag unterzeichnet. Die zweite Staffel, die im Januar Premiere feierte, erreichte fast sechs Millionen Zuschauer in der Zielgruppe P2+ und verzeichnete gleichzeitig ein Wachstum in der jüngeren Zielgruppe P25-35 um +33 Prozent. In der Serie lädt Adjepong Starköche zu seinem Underground-Pokerspiel ein, bei dem sie um bares Geld und das Recht zu prahlen kochen, wetten, bluffen und hintergehen. «Wildcard Kitchen» befindet sich derzeit in der Vorproduktion, die Dreharbeiten sollen im Frühjahr beginnen.„Unsere Zuschauer waren von Anfang an von «Wildcard Kitchen» begeistert – es fühlt sich wirklich so an, als würde man eine Stunde lang an einem exklusiven nächtlichen Kartenspiel mit seinen Lieblingsköchen teilnehmen“, sagte Betsy Ayala, Leiterin der Abteilung für Inhalte, Lebensmittel, Warner Bros. Discovery. “Eric ist der perfekte Gastgeber, um das kulinarische Gameplay und den Spaß unter Freunden zu leiten.“Der ghanaisch-amerikanische Koch der ersten Generation, Eric Adjepong, ist in New York City geboren und aufgewachsen und wurde dafür bekannt, die westafrikanische Küche in die kulinarische Mainstream-Konversation einzuführen, neben dem Einfluss, den die Diaspora auf die südamerikanische, lateinamerikanische, karibische und amerikanische Küche hatte. Nach seinem Abschluss in Culinary Arts & Nutrition an der Johnson & Wales University erwarb Eric seinen Master of Public Health in International Public Health & Nutrition an der University of Westminster in London. Danach kochte er in mehreren mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants, bevor er sein Talent bei Top Chef unter Beweis stellte.