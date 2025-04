Martin Heisler wird Vorstandsvorsitzender der Deutschen Filmakademie

Köpfe

Der Produzent folgt auf Benjamin Herrmann, dessen Amtszeit nach fünf Wahlperioden satzungsgemäß endete.

Die Deutsche Filmakademie hat einen neuen Vorsitzenden ihres Vorstandes gewählt. Die Wahl des Kreises der ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes fiel auf den Produzenten Martin Heisler, der am Samstag, 5. April, seinen ersten offiziellen Auftritt im Rahmen des Nominiertenabends zum Deutschen Filmpreis haben wird. Heisler folgt auf den Produzenten Benjamin Herrmann, dessen Amtszeit nach fünf Wahlperioden satzungsgemäß endete.„In den nächsten Jahren werden sich die Rahmenbedingungen der Filmbranche weiter grundlegend verändern – und hoffentlich, mit der Filmförderreform, verbessern. Die Filmakademie spielt hierbei eine entscheidende Rolle, auch als Vermittlerin zwischen Branche und Politik und als Dachorganisation aller Gewerke. Die Filmakademie widmet sich über den Filmpreis hinaus wichtigen künstlerischen, ökonomischen wie gesellschaftspolitischen Fragen und ist ein Ort, an dem über die Herausforderungen der Filmbranche nachgedacht wird, wo Lösungen gesucht werden, die dem Ziel dienen, den deutschen Kinofilm in seiner Vielfalt, Qualität und seiner Wahrnehmung weiter zu stärken. Ich bedanke mich für das Vertrauen meiner Kolleg:innen und freue mich auf die gemeinsame Arbeit,“ so Martin Heisler.Das Präsidium der Deutschen Filmakademie, Vicky Krieps und Florian Gallenberger, begrüßen die Wahl: „Wir wünschen Martin Heisler viel Energie für das Ehrenamt, gratulieren ihm zur Wahl und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Der deutsche Kinofilm steht im Kontext der Schnelllebigkeit unserer digitalen Welt, der medialen Konkurrenz sowie kultur- und gesellschaftspolitischen Diskursen vor spannenden und wichtigen Aufgaben. Wir freuen uns, dass ein international agierender, erfahrener Produzent wie Martin Heisler die Filmakademie in dieser wichtigen Funktion leitet.“