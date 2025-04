CNN schickt Oren Liebermann nach Jerusalem

International

Bereits im Vorfeld war Liebermann als Journalist in der Region tätig und verfolgte die israelische Politik.

Oren Liebermann wird die Position des Büroleiters und Korrespondenten für CNN in Jerusalem übernehmen und kehrt damit in das Büro zurück, in dem er sechs Jahre lang als Korrespondent für den Sender tätig war. Liebermann wird die Multiplattform-Aktivitäten des Senders in Jerusalem leiten, von wo aus ein Team operiert, das an vorderster Front einer Vielzahl exklusiver, preisgekrönter Berichterstattungen aus Israel, Gaza, dem Westjordanland und darüber hinaus steht.„In dieser neuen Rolle in einem entscheidenden Moment für die gesamte Region in das Jerusalemer Büro zurückzukehren, ist eine unglaubliche Gelegenheit“, sagte Liebermann. “Wir haben dort ein hervorragendes Team, von dem ich viele aus meiner Zeit kenne, in der ich direkt mit ihnen zusammengearbeitet habe, und eine komplexe, äußerst wichtige Geschichte, über die wir berichten müssen. Ich freue mich darauf, anzufangen.“Mike McCarthy, Chefredakteur von CNN Worldwide, fügte hinzu: „In unserem Büro in Jerusalem arbeiten einige unserer engagiertesten, erfahrensten und talentiertesten Journalisten, die über eine stets komplizierte, facettenreiche Geschichte in einer einzigartig herausfordernden Zeit berichten. Nur wenige Menschen verstehen die Anforderungen dieser Operation besser als Oren, und wir könnten uns keinen besseren Leiter für das Büro wünschen.“Liebermann kam 2015 von CBS 3 in Philadelphia zu CNN und verbrachte seine ersten sechs Jahre als internationaler Korrespondent mit Sitz in Jerusalem. Während dieser Zeit berichtete er über mehrere israelische Wahlen, zeichnete die sich verändernden Beziehungen zwischen Israel und den Golfstaaten auf und interviewte israelische Führungspersönlichkeiten wie Benjamin Netanjahu, Schimon Peres und Ehud Barak. Er berichtete auch aus Russland, Serbien, Nepal und Großbritannien, bevor er als Pentagon-Korrespondent von CNN nach Washington, D.C., zog. In dieser Funktion berichtete er über Themen wie den Rückzug der USA aus Afghanistan, den Einmarsch Russlands in die Ukraine und den Krieg im Gazastreifen. Liebermann wird an den kürzlich ernannten General Manager für die EMEA-Region und Leiter des Londoner Büros, Andrew Roy, berichten, der im Mai seine neue Position bei CNN antreten wird. Jeremy Diamond bleibt weiterhin Korrespondent von CNN in Jerusalem.