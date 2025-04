Geo zeigt «Die Titanic in Farbe»

TV-News

Der Fernsehsender zeigt an Karfreitag zwei von vier Teilen einer neuen Jesus-Dokumentation.

Am Mittwoch, den 16. April 2025 um 20.15 Uhr zeigt der Fernsehsender Geo die Deutschlandpremiere von. Die beiden Teile der britischen Produktion werden direkt hintereinander ausgestrahlt. Auf einer Werft in Belfast wird im Sommer 1910 das bis dahin größte Schiff der Welt gebaut: die Titanic. Das spektakuläre Projekt wurde auch fotografisch festgehalten.Über ein Jahrhundert später wurde dieses Material gesichtet, restauriert und koloriert. So entsteht ein lebendiges Bild vom Bau des Luxusliners, der den Aufbruch in ein neues Jahrhundert symbolisierte. Neben Historikern und Experten kommen auch Überlebende der Passagiere zu Wort.Zwei Tage später - am Karfreitag - istzu sehen. Geo zeigt allerdings nur die ersten beiden Teile, der Schluss folgt eine Woche später. Produziert wird die Serie von Lion TV, einem Teil von All3Media. Unter König Herodes sehnt sich das jüdische Volk nach einem Messias. Der Aufruf zu einer Volkszählung zwingt Joseph und seine schwangere Frau Maria, in die Stadt Bethlehem zu reisen, wo Maria in einem Stall das Kind Jesus zur Welt bringt. Währenddessen machen sich drei Weise auf die Suche nach dem neugeborenen "König der Juden". Herodes fürchtet um seine Herrschaft und befiehlt ein Massaker. Die Heilige Familie flieht nach Ägypten.