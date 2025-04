Super RTL setzt auf «Lana Longbeard»

TV-News

Außerdem hat man neue Geschichten der «Idefix»-Serie.

Die neue kanadische Zeichentrickseriestartet am Montag, den 28. April 2025 auf Super RTL . Die 26 Episoden werden werktags um 14.45 Uhr ausgestrahlt und richten sich an Kinder ab sechs Jahren. Lana lebt in Ched-iyaq und träumt von spannenden Abenteuern. An ihrem zwölften Geburtstag soll dieser Traum wahr werden, denn sie will mit ihrem Vater Andar und seiner Crew auf Reisen gehen. Doch dann beschließt Andar plötzlich, sich zur Ruhe zu setzen. Entschlossen nimmt Lana die Donnernde Doria und segelt hinaus aufs Meer. Ihr Vater startet eine Suchaktion, um sie zurückzuholen, während Lana ihre erste Herausforderung auf hoher See erlebt.Endlich ist Lana Longbeard alt genug, um ihren Vater Andar und seine Crew auf der Donnernden Doria zu begleiten und die Zehn Reiche zu erkunden. Während es Andar lieber etwas ruhiger angehen lassen würde, ist die Crew um Bo, Greta, Doc Chopov und Helmchen Hugo für jedes Abenteuer zu haben. Gemeinsam absolvieren sie eine Quest nach der anderen, um sich gegen die anderen Entdecker durchzusetzen und auf der Bestenliste ganz nach oben zu klettern.Bereits um 11.45 Uhr zeigt Super RTL die zweite Runde von. Präfekt Überdrus versucht, Gold aus dem Palast zu stehlen. Zufällig kommt Labienus hinzu und droht, den Diebstahl zu verraten, woraufhin Überdrus ihn mit einer fadenscheinigen Begründung zum einfachen Legionär degradiert. Idefix erkennt den Diebstahl, den Überdrus zusammen mit Troubadix begangen hat, und hilft Labienus, das Gold aus dem Palast zu retten.