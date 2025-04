«Design Down Under» startet bei sixx

TV-News

Die neue Serie von Warner Bros. Discovery läuft am Montagabend.

Der Dienstag bei sixx bleibt in Factual-Hand. Ab 22. April 2025 sind Doppelfolgen der neuen Sendunggeplant. Der Sender Mangolia von Warner Bros. Discovery stellte die Sendung her. Die Eröffnungsfolge heißt „Von den 60ies zum modernen Stilmix“. Das Ehepaar Georgia Ezra und Richie Morris lassen Wohnträume wahr werden. Die Innenarchitektin und der Handwerker widmen sich veralteten Häusern in Melbourne und verwandeln diese in ein gemütliches Zuhause.Georgia und Richie helfen Ben und Les bei der Renovierung ihres neuen Hauses. Während Georgia das Innendesign plant, reißt Richie gemeinsam mit seinem Team die alten Böden und Wände heraus. Die Handwerker verlegen neue Böden und streichen die Wände. Die Schlafzimmertür wird vorverlegt, damit der Raum größer wird. Ein Töpfer fertigt einzigartige Vasen an und aus den alten Vorhängen werden Bezüge für die neuen Möbel genäht. Die Besitzer sind begeistert von ihrem neuen Zuhause.Das passiert in Folge 2: Jane und Mark haben ihr Haus, in dem sie seit 20 Jahren wohnen, noch kein einziges Mal renoviert. Nun sollen Georgia und Richie den beiden helfen, das veraltete Anwesen aus den 70er Jahren zu erneuern. Die Handwerker entfernen die Wand, die das Wohnzimmer und die Küche trennt, sodass ein offenes Wohnkonzept entsteht. Die hellen Farben der Wände und der Möbel lassen den großen Raum heller wirken. Das Schlafzimmer des Paares bekommt ebenfalls einige Neuerungen.