Amazon dreht Dokuserie über Diana Taurasi

US-Fernsehen

Die Produktion kommt von Skydance Sports und wird im Sommer ausgestrahlt.

Heute gab Prime Video grünes Licht für, eine dreiteilige Doku-Serie, die die außergewöhnliche Geschichte der Basketballlegende Diana Taurasi erzählt, deren unermüdliches Streben nach Größe die Grenzen des Sports überschritten hat. Mit drei NCAA-Meisterschaften an der University of Connecticut, drei Titeln in der Women's National Basketball Association (WNBA) mit den Phoenix Mercury, sechs olympischen Goldmedaillen und sechs Euroleague-Titeln hat Taurasi einen neuen Standard für Exzellenz gesetzt und einen Lebenslauf – und einen Spielstil – geschaffen, der vielleicht nie übertroffen werden wird.Taurasis Weg an die Spitze war ebenso komplex wie bemerkenswert. Sie ist eine äußerst ehrgeizige und kompromisslose Spielerin, die sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds viel Kritik einstecken musste, unter anderem während ihrer Auslandsaufenthalte in Russland und der Türkei. Dabei zeichnet sie sich nicht nur durch ihren brillanten und furchtlosen Spielstil aus, sondern auch durch ihre unerschütterliche Loyalität gegenüber ihren Teamkolleginnen und ihre Hingabe für ihre Familie.In prägnanten, bemerkenswert offenen Interviews mit Taurasi, ihren Verwandten, Teamkollegen, Trainern, Journalisten und anderen, die ihren Weg aus erster Hand miterlebt haben, zeigt diese dreiteilige Dokumentarserie mit dem Titel Taurasi eine zugleich witzige, trotzige, verletzliche und zutiefst sympathische Athletin, deren Authentizität und Streben nach Größe den Frauenbasketball revolutioniert haben.«Taurasi» wird von Prime Video Sports und Skydance Sports präsentiert und von Meadowlark Media and Institute in Zusammenarbeit mit Difficult Media produziert. Regie führt Katie Bender Wynn. Die Serie wird von Jesse Sisgold, Jason Reed und Jon Weinbach von Skydance Sports, John Skipper und Deirdre Fenton von Meadowlark Media, Lauren Greenfield und Frank Evers von Institute sowie Kate Fagan und Katie Bender Wynn als ausführende Produzenten geleitet.