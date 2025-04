«Motorheads» startet am 20. Mai

US-Fernsehen

Die Serie rund um das eigene Auto kommt von Amazon MGM Studios.

Vor kurzem hat Prime Video den Premierentermin der kommenden Action-Serie für junge Erwachsene,, bekannt gegeben. Alle zehn Episoden werden am Dienstag, dem 20. Mai 2025, exklusiv auf Prime Video hochgeladen. In «Motorheads» geht es um die erste Liebe, den ersten Liebeskummer und das erste eigene Auto. Die Serie startet in einer einst blühenden Stadt im Rostgürtel, die nun nach einem Hoffnungsschimmer sucht, und erzählt die adrenalingeladene Geschichte einer Gruppe von Außenseitern, die über die gemeinsame Liebe zum Straßenrennen eine ungewöhnliche Freundschaft schließen, während sie sich in der Hierarchie und den Regeln der Highschool zurechtfinden müssen.Die Hauptdarsteller der Serie sind Ryan Phillippe («Shooter»), Nathalie Kelley («The Baker and the Beauty»), Michael Cimino («Love, Victor»), Melissa Collazo («One Of Us Is Lying»), Uriah Shelton («The Glades»), Nicolas Cantu («The Walking Dead: The World Beyond»), Drake Rodger («The Winchesters»), Josh Macqueen («Significant Others»), Mia Healey («The Wilds»), Matt Lanter («90210»), Audrey Gerthoffer («Party of Five») und Johnna Dias-Watson («Wednesday»).«Motorheads» wurde von John A. Norris geschrieben und als ausführender Produzent produziert, der auch als Showrunner fungiert. Neil Burger führte Regie bei der Pilotfolge und ist als ausführender Produzent tätig. Die Serie wird außerdem von Jason Seagraves sowie von Ruben Fleischer, Keegan Rosenberger und Dana Brunetti als ausführende Produzenten produziert. Ryan Zaragoza fungiert als Co-Executive Producer und ausführender Produzent. Die Serie wird von Amazon MGM Studios produziert.