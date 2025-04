«Sterben für Beginner» kommt im Mai

TV-News

Das Sachbuch von Erc Wrede wurde mit Edin Hasanovic und Luna Jordan umgesetzt.

Benedikt Gollhardt adaptierte das Sachbuch "The End: Das Buch vom Tod" von Eric Wrede, das Christian Klandt für das ZDF in Szene setzte. Der Spielfilm ist mit Edin Hasanovic, Max Hubacher, Svenja Jung, Peter Kurt und Luna Jordan besetzt. Am Montag, den 5. Mai 2025, läuft der Film um 20.15 Uhr. Bereits ab Mittwoch, den 23. April 2025, ist der Film online verfügbar.Eric und Alex' hochschwangere Freundin Karla schlagen sich durch die folgenden Wochen wie durch einen aberwitzigen Albtraum. Als klar ist, dass Alex sterben wird, entflammt ein Streit zwischen Alex' Eltern und Karla, wo Alex bestattet werden soll. Noch wenige Wochen zuvor hat Eric endfrustriert seinen Traumjob als Musikmanager hingeschmissen.Jetzt steht er als Bestatter zwischen den Fronten und muss eine Lösung finden, wie und vor allem wo sein bester Freund bestattet wird. Und bei alledem sitzt ihm sein strenger Bestatter-Chef Mutz im Nacken, der auf Recht und Ordnung pocht. Zwischen Verzweiflung und Melancholie findet Eric jedoch einen unkonventionellen und zugleich liebevollen Weg, das Abschiednehmen von Alex zu zelebrieren.Solveig Cornelisen aus der Hauptabteilung Fernsehfilm sagt: „«Sterben für Beginner» wagt die Balance auf dem schmalen Grat zwischen Komödie und Tragödie. Wir gehen mit Eric durch die Geschichte, der von einem Dilemma ins nächste schliddert und dabei doch nur verzweifelt einen Weg sucht, sich von seinem todkranken Freund zu verabschieden. Dass er auch noch ein Praktikum bei einem Bestatter macht, ist eine dieser intuitiven Entscheidungen, die ein ganzes Leben prägen werden. Und das haben wir uns von dem wahren Bestatter Eric Wrede abgeschaut, der in seinem Sachbuch zwar nur wenige Zeilen dazu schreibt, wieso er Bestatter geworden ist. Aber zwischen den Zeilen ließ sich eine Geschichte erahnen, die jetzt zum Film geworden ist.“